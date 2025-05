El avilesino de 60 años que bate récords mundiales de ultrafondo y corre más de 200 kilómetros sin parar

Tiene 60 años, una capacidad física fuera de lo común y un trabajo a jornada completa en una farmacia. El avilesino Nicolás de las Heras es corredor de ultrafondo, una disciplina reservada para quienes desafían al cuerpo y la mente mucho más allá del maratón. Hace pocas fechas regresó del Campeonato del Mundo de seis días en Atenas, una de las pruebas más extremas del calendario internacional. Su objetivo era completar 900 kilómetros y así batir el récord de España, establecido en 830. No lo logró. Pero en el camino firmó el récord del mundo máster 60 y el récord de España absoluto en la distancia de 48 horas.

De las Heras, la mente de hierro que corre más que el dolor

"No fue la carrera que esperaba. Salí fuerte, arriesgué, porque sabía que probablemente solo correría una vez una prueba de seis días. Iba segundo, pero el calor me pasó factura. Tuve problemas estomacales y estuve parado casi tres días. Me consuelo con lo que conseguí en las primeras 48 horas", resume con humildad. Y añade, con convicción: "Aquí no se retira nadie. Los kilómetros que haces se suman igualmente".

De las Heras, la mente de hierro que corre más que el dolor

Su historia como corredor comenzó tarde, a los 43 años. "Era montañero, salía a caminar con los amigos. Un día fuimos a ver la Travesera de Picos de Europa. Un amigo la corría y quedó el último. Me enganchó el ambiente. Pensé: ‘si me lo preparo, yo también puedo quedar el último’", recuerda entre risas.

A partir de ahí encadenó carreras de montaña, algunas tan duras como el Ultra Trail del Mont Blanc. Pero fue en 2017 cuando cambió de terreno y descubrió el ultrafondo en asfalto. En su primera carrera de 24 horas, en Barcelona, logró 216 kilómetros. Ese resultado le valió para entrar en el radar de la Federación Española. Un año después, en el Europeo, fue el primer español en superar los 250 kilómetros en un día, con una marca de 257 km que sigue siendo récord nacional. "Desde entonces, me quedé enganchado".

En esas largas horas en las que solo existen la pista, las zapatillas y el reloj, la mente de Nicolás viaja sin rumbo fijo. "Piensas en muchas cosas: en el día a día, en la vida, en mil historias. Aunque, claro, cuando llevas muchas horas corriendo, el cansancio es tal que la cabeza ya no te deja entrar en los matices. Te quedas con lo básico".

No se considera alguien que necesite correr para estar bien, pero reconoce los beneficios mentales del deporte. "A mí me da libertad. Me hace sentirme aventurero. Corriendo quemas el nervio del día a día. Después te quedas como nuevo". A veces le acompaña la música, una mezcla de décadas y estados de ánimo. "Mucha música de los 80. Luego voy metiendo temas actuales que me gustan. Y si no me apetece nada, pongo algo movido, aunque sea por inercia, para que me anime a seguir".

Lo sorprendente es cómo compagina esa dedicación con su vida profesional. Farmacéutico desde hace más de tres décadas, es de Avilés y va todos los días a Grado, donde comparte una farmacia con su hermana. "Entreno al mediodía, cuando cierro la farmacia. Me doy una ducha rápida y vuelvo. La hora de la siesta y del telediario son mis momentos de entrenamiento".

Nicolás pertenece a una categoría de atletas poco conocida: los que corren despacio durante mucho, muchísimo tiempo. "La gente cree que un maratoniano puede hacer 500 kilómetros en 24 horas, pero esto no funciona así. Hay que adaptar el cuerpo a un ritmo muy lento, pero constante. Somos especialistas en correr lento durante mucho tiempo". El cuerpo se agota, pero también se adapta. Y, sobre todo, aprende a resistir. "Hay momentos duros. No puedes evitar el dolor. Lo que haces es negociar con él. Aceptarlo. Seguir a pesar de él. De ahí sale la resistencia mental".

Ámbito solidario

Esa fortaleza la ha trasladado también al ámbito solidario. En 2021, recorrió el Camino Primitivo hasta Santiago en poco más de 50 horas para recaudar fondos contra el cáncer. Consiguió más de 80.000 euros. "Ahí me di cuenta de que podía correr más de un día. Fue una experiencia emocionalmente intensa. Un punto de inflexión".

Su entorno familiar lo apoya, aunque no siempre comprende esa pasión por el sufrimiento voluntario. "A mi mujer no le entusiasma que compita, pero sí que entrene. Me ve bien, y eso ya es mucho. Tengo 60 años, 45 pulsaciones en reposo, no tomo medicinas y me encuentro fenomenal".

El próximo objetivo podría ser el Campeonato del Mundo de 24 horas, que se celebrará en octubre de 2025 en Albí (Francia). Nicolás ya tiene la mínima exigida por la Federación Española. Si es seleccionado, volverá a experimentar los límites del cuerpo: "No me marco metas imposibles. Esto ha sido paso a paso, disfrutando, sin saltarme etapas. Y cuando haces las cosas con pasión, el camino se alarga. Y se disfruta más".