Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: el Siero empata con el Andés y roza el ascenso a Tercera Federación

El Siero no pasó de un empate sin goles ante el Andés en El Bayu y por eso no pudo asegurarse matemáticamente un ascenso que tiene casi garantizado. Le saca once puntos al cuarto, el Gijón Industrial, cuando solo quedan doce en juego. El Andés, por su parte, sigue fuera del descenso gracias a ese valioso punto que sumó ante el líder.

El que está en un momento de forma especacular es el Universidad, que está siendo el mejor equipo de esta recta final. Los estudiantiles suman seis victorias en las siete últimas jornadas y están cada vez más cerca de los puestos de ascenso. De hecho, puede que hasta el quinto clasificado ascienda, algo para lo que necesitarán que el representante asturiano en la fase de ascenso a Segunda Federación suba y que no sea el Sporting Atlético el que lo haga, lo que, en el caso de que el Sportign C quede entre los cuatro primeros, dará la plaza de ascenso al quinto. Todo lo contrario se puede decir del Astur, que cayó en el campo del Puerto Vega por 4-0 y solo ha sumado una victoria en las ocho últimas jornadas.

En estos momentos, Universidad y Astur están empatados a 57 puntos. Por encima de ellos, con 60 puntos, está el Navarro, que cayó en el campo del Barcia y perdió una gran oportunidad de haberse colocado en la cuarta posición después de que Industrial y Sporting C empataran a 1 en el partido más importante de la jornada en la zona alta de la clasificación y que deja al filial rojiblanco tercero y al Industrial cuarto.