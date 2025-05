Esta es la mujer que garantiza el futuro de un club histórico del Occidente asturiano

Montse Gamonal no se imaginaba al frente de un club de fútbol, pero el compromiso con sus hijos la llevó a dar un paso adelante. A partir del 1 de julio será la nueva presidenta del conjunto del Andés de Navia, una decisión tomada tras la renuncia del anterior presidente, que dejaba al club en una situación límite. Durante semanas, no surgieron nuevas candidaturas y las asambleas se sucedieron sin que nadie diera el paso definitivo. "Hubo un ultimátum en la última asamblea", recuerda. "Se dijo claramente: o ese día salía una candidatura, o el club tendría que cerrar sus puertas. Nadie quería que eso pasara, pero tampoco era fácil asumir un reto así".

El futuro del Andés tiene nombre de mujer

Montse tiene dos hijos que juegan en el club en categoría benjamín e infantil. Esa fue la chispa que encendió la mecha. "Lo hice por ellos, claro, pero también por todos los niños y niñas del club. Hay equipos desde prebenjamín hasta Primera Asturfútbol. Si el Andés desaparecía, cada familia tendría que buscar otra alternativa. Y aquí todos se conocen, todos se ayudan… Habría sido una pérdida muy grande", comenta.

El Andés es un club pequeño, humilde, pero con una fuerte identidad. En su campo, El Villalonga, se respira fútbol de verdad, del de barrio, del que se construye con esfuerzo y pasión. A pesar de contar con recursos limitados, el club ha logrado mantener viva su estructura deportiva gracias al compromiso de familias, entrenadores y voluntarios. "No es fácil sacar esto adelante, pero aquí todo el mundo rema", dice Montse.

La respuesta ante la noticia de que ella asumiría la presidencia fue muy positiva. "Muchas personas me felicitaron directamente. Padres, madres, miembros del club… Eso me da confianza". Afronta el reto con determinación. "Tenemos ya un equipo de trabajo organizado, aunque aún estamos concretando algunas cosas. Seguimos buscando apoyos, gente que quiera colaborar, vocales… Pero lo importante es que hay ganas y compromiso", asegura la futura presidenta.

Su llegada al cargo supone también un hito simbólico en un entorno en el que las mujeres siguen siendo una minoría. "No creo que haya muchas presidentas de clubes de fútbol, pero tenemos que seguir peleando por tener voz, por derribar barreras y por ocupar espacios que durante mucho tiempo se nos han negado", reivindica. El suyo es un ejemplo de liderazgo comprometido, de esos que nacen desde abajo, no desde los despachos. "Crecí viendo fútbol con mi hermano. Mi padre nos llevaba a los partidos, a jugar… Siempre nos gustó. Así que, aunque no lo hubiera imaginado, ahora me toca a mí cuidar de este club que tanto nos ha dado".

Desde El Villalonga, Montse Gamonal se prepara para una etapa exigente, pero ilusionante. Consciente del desafío, pero también del respaldo que tiene detrás. A partir de ahora, el futuro del Andés tendrá nombre de mujer.