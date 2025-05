La promesa asturiana de las artes marciales mixtas que encontró en el gimnasio su medicina

Tenía quince años y la vida de Iker López cambió por completo cuando un amigo le sugirió un plan banal: "¿por qué no te vienes al gimnasio -el Asturkón- a probar las artes marciales mixtas?". De aquel momento han pasado apenas dos años. "Me moló. Me pareció muy curioso: veía cómo un chaval más pequeño podía tirar al suelo a uno mayor. Volví a la semana. A las dos semanas pensé ‘venga, en vez de un día voy a ir dos’. Luego fui tres. Luego cuatro. Acabé entrenando mañana y tarde. Hasta ahora", admite.

La medicina de Iker está en el gimnasio

Han pasado solo dos años, aunque cualquiera lo diría, a tenor del curriculum del que puede presumir ya el chico, que tiene a Joel Álvarez "el Fenómeno" y a Luis Ramiro González como sus principales referentes. Porque este joven candasín, que está a punto de entrar en la mayoría de edad (tiene ahora diecisiete años), es una de las grandes esperanzas del deporte de contacto: campeón de Europa de jiu jitsu, segundo puesto de España en grappling, participante en el Europeo de grappling en Roma, además de representar a la selección española Sub-18 de MMA (artes marciales mixtas) en Europa con hitos deportivos –como llaman a esta práctica-. "Si Dios quiere me gustaría algún día ser peleador profesional", confiesa.

Antes, Iker tiene otra meta: quiere estar a finales de julio en el campeonato del mundo juvenil de MMA en Abu Dabi. "Es lo más grande que habría hecho hasta ahora". Llegar a los Emiratos Árabes para representar a su país en el torneo más prestigioso del mundo sería tocar el cielo para este titán asturiano. ¿El problema? Que además de pasar filtros deportivos –debe lograr el visto bueno de la Federación-, también es un evento de lo más costoso: viaje, estancias, preparativos… Estamos hablando de varios miles de euros, un esfuerzo terrible para su familia, que se está entregando en cuerpo y alma a intentar ayudar a un chico que destaca sobremanera. "Mi familia se ha gastado demasiado dinero", reconoce Iker con la mirada en el suelo, agradecido por el esfuerzo. "Y eso que tengo sponsors que me están ayudando, sin ellos sería imposible", revela, para matizar: "es un deporte que conlleva muchos gastos. Inscripciones, federaciones y viajes".

-¿Qué significa para ti competir?

-Todo.

Iker revela que padece "hiperactividad" desde pequeño. "Me la diagnosticaron. Soy un chaval muy inquieto, nervioso. Probé todos los deportes: fútbol, balonmano… Pero fue conocer esto y, al fin, encontrar algo en lo que me he centrado de verdad. Me encuentro mejor. Para mí es como una medicina. La verdad es que ahora estoy muy contento. ¡Es increíble! Me presta que, al fin, entrenándome puedo conseguir todo lo que me propongo. Para un peleador, es la mayor satisfacción", reconoce.

-¿Le ayuda incluso a dormir mejor?

-Claro.

-¿Molesta que desde algún sector se considere a los peleadores violentos?

-Te puedo asegurar que en la pelea hay más compañerismo y respeto que en otros deportes que he practicado, como en el fútbol. A lo mejor te estás pegando con un compañero. Te quiero arrancar la cabeza en el combate, pero cuando pita la campana… Voy a ser el primero que te va a dar un abrazo y desear lo mejor".