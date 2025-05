Cuatro equipos por una plaza para pelear por el ascenso a Segunda Federación: "Es el play-off más igualado de los últimos años, sin favoritos claros"

La fase decisiva para el ascenso a Segunda Federación arranca el próximo fin de semana con la disputa de la ida de las semifinales del play-off. El Caudal, el Covadonga, el Sporting Atlético y el Lealtad han sido los cuatro equipos que se han ganado el derecho a pelear por subir de categoría, y lo hacen tras una Liga muy equilibrada, en la que la clasificación final —Caudal segundo, seguido del Covadonga, en cuarta posición el Sporting Atlético y el Lealtad cerrando el puesto de play-off— apenas sirve para sacar conclusiones sobre las verdaderas fuerzas de cada uno.

Así lo señalan los entrenadores de los conjuntos implicados. Para Adrián González, técnico del Caudal, "es el play-off más igualado de los últimos años. No hay un favorito claro, todos partimos con un 25% de posibilidades". El entrenador caudalista insiste en que "el nivel del fútbol asturiano ha subido mucho esta temporada y este puede ser el año en el que dos equipos de aquí logren el ascenso". En su caso, ve a sus jugadores "con muchas ganas, con esa espina de no haberlo conseguido en otras ocasiones", y asegura que el respaldo de la afición del Caudal les da un plus de ilusión.

En esa misma línea se muestra David González, entrenador del Covadonga, que habla de un "play-off muy disputado, sin favoritos claros". A su juicio, "los cuatro equipos tenemos recursos suficientes para ganar esta fase territorial". Al repasar a los rivales, destaca "la plantilla del Caudal, con jugadores capaces de decidir un partido en cualquier momento", y subraya que el Sporting Atlético, como filial, "tiene juventud, frescura y llega en un gran momento anímico". En cuanto a su equipo, reconoce que "tenemos alguna duda física, pero confiamos en el trabajo que hemos hecho durante el año y sabemos que también tenemos argumentos para competir".

Luis Arturo, entrenador del Lealtad, también pone el foco en la igualdad. Reconoce que su equipo llega con dificultades por las bajas de sus tres delanteros, Saja, Viña y Óscar Molina, aunque se muestra optimista: "Nos hemos adaptado bien y llegamos muy fuertes, con mucha ambición. Es un equipo muy joven, con jugadores que aún no han disputado ningún play-off, pero con una ilusión enorme por competir". Considera que su rival en semifinales, el Caudal, "es el favorito de la eliminatoria", aunque está convencido de que les respetan: "Saben que somos un equipo que va a dar guerra con sus armas". Respecto al resto de aspirantes, destaca el potencial defensivo de Covadonga y Caudal, "que encajan muy poco, algo fundamental en este tipo de eliminatorias", y advierte de que el Sporting Atlético, pese a ser el cuarto clasificado, "solo ha perdido tres partidos en toda la Liga y va a ser muy duro". Aun así, cree que no hay un favorito claro y que cualquiera de los cuatro puede acceder a la fase nacional.

La jornada de ida se celebrará íntegramente este domingo: el Lealtad recibe al Caudal a las 19.00 horas en Les Caleyes, mientras que el Sporting Atlético se medirá al Covadonga en Mareo a las 18.00. La vuelta se disputará el siguiente fin de semana, con horarios aún por definir. Los partidos serán en el Hermanos Antuña entre el Caudal y Lealtad y en el Álvarez Rabanal ente el Covadonga y el Sporting Atlético. Todo está en juego, y con cuatro aspirantes tan parejos, los detalles pueden marcar la diferencia.