El deportista español más laureado en los Juegos Olímpicos se atreve a subir el Angliru en bicicleta: "En algunos momentos me fallaron las piernas"

El piragüista Saúl Craviotto se probó ayer subiendo El Angliru por primera vez y explorando con Perico Delgado lo que será el final de la decimotercera etapa de la Vuelta a España, el próximo 5 de septiembre, con salida de Cabezón de la Sal y tras 202 kilómetros con subidas a los puertos de La Mozqueta y del Cordal antes de llegar a la cumbre más dura del ciclismo mundial. "Comprendo los que es subir un puerto mítico tan duro y hasta sobrehumano después de hacer 180 kilómetros y con puertos anteriores. A mí me entraron dolores en las piernas, especialmente en los gemelos, y seguro que arrastraré algunos problemas en los próximos días. Tuve la suerte de hacer cortes para volver a tomar grabaciones porque de un tirón no hubiera subido", explica el deportista español más laureado en Juegos con seis medallas en cinco ediciones, con dos medallas de cada metal.

A los 40 años, el leridano afincado en Asturias y de profesión Policía Nacional, reconocía en la salida de La Vega que "tenía miedo a los 12,5 kilómetros de ascensión con un porcentaje máximo del 23,5% de desnivel en La Cueña les Cabres y subiendo desde los 307 metros a los 1.573 de la cima. Muchos me decían que cómo me había metido en esta emboscada. Me gustan los retos y estaba supermotivado al hacerlo con Delgado y aprovechar bien sus consejos. En algunos momentos me fallaron las piernas porque llovía y pasamos de los 15 grados en la salida al frío de los 8 grados en el alto. Fue una buena experiencia y con ese desarrollo de 24 dientes en el plato y un máximo de 48 en el piñón me dio para subir con la nueva bici MMR Gravel".

Pedro Delgado, a sus 65 años, tenía claro que escoger a Craviotto fue "una buena apuesta porque se trata de dos deportes antagónicos como el piragüismo más explosivo y la resistencia del ciclismo. Pero Saúl tuvo buena actitud y me extrañaba que viviendo en Asturias no conociera esta tremenda montaña que ya fue mítica antes de subirse la primera vez".

Respecto a la incidencia de la etapa en la Vuelta a España, Delgado explica que está "en una parte clave de la carrera porque después de pasar por el País Vasco y Cantabria llega a Asturias donde el Angliru decidirá sobre la carrera por su dureza porque de aquí, con La Farrapona al día siguiente, saldrán dos o tres corredores favoritos para ganar la carrera".

Delgado estuvo con su equipo, compuesto por el director Delgado Junior, el legendario cámara Evaristo Caneta, el conductor Paco Marín y el piloto de drones Fernando do Santos, además de Roberto Álvarez, alcalde de Riosa, que entregó un maillot y un libro del Angliru a Perico y Craviotto. Todos ellos se recuperaron del esfuerzo con buen pote asturiano y callos. También tuvieron suerte de que la lluvia y la densa niebla por momentos desaparecía ya que una vez terminada la ascensión comenzó a llover abundantemente.

Cuando Delgado y Craviotto se preparaban con ropa, bicicletas y sistema de comunicación para grabar uno de los documentales que realiza el exciclista para la televisión, una señora al ver el ajetreo preguntó: "¿Qué pasa?". Uno del grupo en broma le respondió: "Es para una grabación de ‘Sálvame’". La señora al ver a Perico Delgado replicó: "No es verdad. Este es ciclista y ahora hace de comentarista. Este seguirá cobrando hasta que se muera". Todos soltaron una gran carcajada, incluido Pedro.