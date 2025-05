El fútbol asturiano se queda sin uno de sus principales goleadores de Tercera

Iván Conceiçao, jugador del Titánico, anunció ayer en redes sociales su retirada del fútbol con tan solo 26 años:«Es el momento de dejarte a un lado y priorizarme tanto a nivel físico como mental, me has hecho sufrir, me has apartado, me has visto roto, solo y en un quirófano más de una vez». El canterano del Oviedo pone fin así a su carrera.