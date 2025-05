Una de las piezas clave del Avilés que casi logra entrar en Primera Federación lo tiene claro: "Veo a este Avilés capaz de ascender, son un equipo serio"

Aunque en su DNI pone que es de Valencia, Jorge Morcillo ya se siente un avilesino más. El central fue uno de los pilares del Avilés que rozó el ascenso hace dos campañas y, tras un año y medio defendiendo los colores blanquiazules, decidió asentarse en la ciudad. Tras una breve aventura en la Balómpedica Linense, volvió a la que siempre sintió como su casa para enrolarse en el Marino de Luanco, donde ha firmado una gran temporada. Eso sí, en su corazón siempre guarda un hueco para los del Suárez Puerta y, de hecho, estuvo en La Magdalena viendo en la pantalla gigante que se instaló el encuentro entre su exequipo y el Antoniano. Si nada se tuerce, estará este domingo en el estadio siguiendo el encuentro de vuelta.

¿Cómo vio el encuentro de ida?

Se nota que había cierto miedo a perder. El Avilés desconocía lo que era ese campo y no quería correr muchos riesgos, aunque el partido lo marca el paradón de Álvaro. Adivina el penalti y no solo eso, si no que saca una mano durísima. Desde que llegó al Avilés no deja de sorprenderme.

Usted sabe, de primera mano, lo que es jugar un play-off de ascenso. ¿Qué ve parecido entre este equipo y el de hace dos temporadas, donde era un pilar para la defensa?

Yo encuentro bastantes similitudes entre nuestro Avilés y este, sobre todo con el de nuestra segunda vuelta. Aquella temporada nos fuimos de vacaciones fuera del play-off, lejos de la cabeza de la clasificación, pero en la segunda mitad fuimos un equipo muy serio, como es este Avilés. Se les ve un equipo muy fiable que, además, suele tener porterías a cero, gracias al trabajo de Álvaro Fernández. La semifinal de play-off que tuvimos nosotros fue parecida a esta y, además, cosechamos el mismo resultado. Espero que ellos puedan hacer lo mismo que nosotros en la vuelta.

Su Avilés destacaba por el gran trato de balón que tenía.

Jugábamos muy bien, la verdad. Encontramos una filosofía de juego muy buena, que nos hacía ganar los partidos por méritos. Vencíamos y convencíamos. El Avilés este año es un equipo serio, que tiene las dos vertientes, ataque y defensa, muy definidas. Además, tiene mucha variedad de opciones en la plantilla, es muy amplia. El propio Rozada lo dice, que le cuesta mucho hacer un once. Tiene que dejar jugadores fuera que podrían ser titulares.

¿Ve a este equipo capaz de ascender?

Sí, creo que sí. En un play-off creo que puede subir cualquiera, es muy difícil poner el cartel de favorito a ningún equipo. Creo que el Avilés tiene opciones de conseguirlo. Ahora no ha perdido la ventaja que le da ser tercero y le vale un empate, yo les veo pasando de ronda. A ver quien les toca en el siguiente cruce. A su favor tienen, además, que ya saben lo que es disputar un play-off.

Ahora que ya es un avilesino más, ¿cómo ve el ambiente en la ciudad? En su temporada se respiraba la ilusión por el ascenso.

Creo que la gente está siendo más precavida que en aquel año. Quizás al estar dentro me fijaba más, pero me acuerdo que esas semanas había banderas, se engalanaban los balcones… Creo que todavía duele lo que pasó hace dos años y que la gente está más con los pies en el suelo.

Acaba de cerrar su temporada con el Marino de Luanco. ¿Qué tal ha vivido su vuelta a Asturias?

Ha sido una vuelta muy buena, estoy muy contento. Todo el mundo dice que el vestuario del Marino es magnífico y, desde dentro, he podido corroborarlo. El año ha sido bueno, aunque el último mes y medio fue más duro de lo esperado. Pasamos de soñar con el play-off a estar más de un mes sin ganar. Quitando ese periodo fue una gran temporada.

¿Queda Morcillo para rato en el Marino?

La decisión la tendrá que tomar el presi (Luis Gallego), pero yo tengo claro que me encantaría continuar. He caído de pie en Asturias, mis hijos y mi mujer están muy contentos. Mi idea es seguir aquí.