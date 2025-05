El Real Avilés enciende la ilusión de la afición: largas colas para conseguir entradas en busca de la final del play-off

El Román Suárez Puerta ya late con fuerza. A falta de días para el decisivo partido de vuelta del pla-yoff de ascenso a Primera Federación, el Real Avilés ha abierto hoy su tienda para la venta de entradas. Y la respuesta de la afición ha sido inmediata. Desde primera hora de la mañana, decenas de personas hacían cola con una mezcla de ilusión, nervios y esperanza, conscientes de que el billete a la final está al alcance de la mano.

Tras el empate sin goles en el Municipal de Lebrija ante el Atlético Antoniano, el equipo de Javi Rozada parte con una ligera ventaja gracias a su mejor clasificación en la liga regular. Un empate al final del tiempo reglamentario y de la prórroga les daría el pase a la final sin necesidad de tanda de penaltis.

La respuesta no se ha hecho esperar. Uno de los primeros en llegar a la cola fue Adolfo Pinto Alonso, que llevaba desde las 10:10 de la mañana aguardando su turno. “No fue un madrugón, vine sin prisa. El Avilés se lo merece”, contaba mientras esperaba para recoger tres entradas. Socio desde hace cinco años, cree que el equipo “está muy fastidiado, pero hay que tener esperanza. Para eso venimos”.

La misma ilusión compartía Mónica García de la Fuente, que lleva dos años como socia. “Pensaba que no iba a haber tanta gente y vine ya con el café tomado, pero esto va muy lento”, decía entre risas. Aun así, no pierde el optimismo: “Llevamos todo el año animando, como para no venir ahora. Esperamos que haga buen tiempo y que esto esté lleno”.

José Manuel Díaz Pérez, socio desde este mismo año, llegó con su mujer para conseguir dos entradas. “Venimos con esperanza, claro. Ahora ya no se puede dejar, hay que ir a tope”, aseguraba.

El ambiente en la cola era de compañerismo y emoción. Javier Arti Malonso, Verónica López y Lucas Merino esperaban juntos su turno. “Nerviosos, pero con esperanza. No fuimos a Lebrija, pero aquí vamos a animar a tope”, contaban. A su lado, Manuel Quiles Varela, exjugador del juvenil del Avilés, recordaba con orgullo su vínculo con el club. “Soy de aquí desde guaje. En la época de Tejero me borré, pero volví. Esto es amor verdadero”, afirmaba con cariño mientras pedía entradas para él, su hijo y su nieta.

También se dejaba ver por la cola Benedicto Faragalli Grandi, socio de toda la vida. “Esto es sentimiento. Vivir esta historia de la Avilés es especial. Nos falta un empuje para subir a una categoría decente, porque la Segunda RFEF es una tumba. Pero la afición está espectacular, solo falta que esto se mantenga todo el año”, reflexionaba.

Y al frente de todos, César García, uno de los más madrugadores, llevaba desde las 10 de la mañana esperando para recoger once entradas. Socio desde hace una década y presente en el partido de ida en Sevilla, reconocía que vive estos días con “ilusión y nerviosismo”.

Nadie en Avilés quiere especular. El objetivo es ganar y hacerlo con el empuje de una grada que se prepara para una de las grandes citas de la temporada. Para ello, el club instalará gradas supletorias detrás de las porterías, con una capacidad extra de 2.020 asientos que permitirá rozar los 6.200 espectadores en el estadio. “El papel de la afición será fundamental, vital en este tipo de encuentros”, afirman desde el propio club.