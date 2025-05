Íñigo de la Villa, director deportivo del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras una gran temporada en Primera FEB: "Necesitamos más apoyo para dar un paso adelante"

Íñigo de la Villa (Madrid, 1989) acaba de concluir su primera temporada como director deportivo del Alimerka Oviedo. El reto era complicado: mantenerse en una Primera FEB durísima y con uno de los presupuestos más bajos. Le ha tocado sufrir, pero el resultado ha sido excepcional: acabaron décimos y, sobre todo, jugando a un nivel altísimo, quedando muy cerca de los play-off de ascenso.

¿Puede hacer una valoración de la temporada?

Si hubiera que poner una nota, sería un notable, pero me fijo más en lo cualitativo que en lo cuantitativo. Daba gusto verlos trabajar a diario y como en los momentos malos han estado juntos.

El equipo ha ido evolucionado con los cambios, ¿no?

Es evidente que el equipo que empieza y el que acaba son distintos. Los cambios que hicimos fueron pensando en mejorar. Estamos obligados a estar siempre en el mercado por si se dan circunstancias como las de Nweke, Verplancken o Faure y poder mejorar. Ojalá desde el primer momento el equipo hubiera ido perfecto.

¿Fue la derrota en casa ante el Odilo Cartagena el peor momento?

Para mí ese no fue el peor momento. Cartagena ha hecho un temporadón. Es cierto que la situación se apretó, pero el grupo estaba bien, había que tener paciencia. A mi la situación cuando me chirrió mucho fue en la salida que hicimos a Zamora. Eso me dejó mucho más preocupado que el partido del Cartagena. Luego, en un inicio de segunda vuelta que parecía fratricida, lo hicimos muy bien y al final nos hemos quedado no a una victoria sino a dos puntos del play-off.

Respondieron sumando nueve victorias en la segunda vuelta.

La segunda vuelta ha sido magnífica a todos los niveles: numérico, siendo una de las mejores defensas... y jugando a lo que queríamos jugar. Al final hay dos cosas básicas: la confianza de unos en otros, que nunca se perdió, y el trabajo, que cuando es bueno acaba saliendo. Tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra realidad. Hemos sido décimos de la Primera FEB más difícil de la historia.

¿Qué importancia le da al trabajo de Javi Rodríguez?

Es fundamental. Javi no es solo nuestro entrenador, es un pilar del club por su manera de ser y por su forma de ver las cosas, por la exigencia que tiene consigo mismo y la que traslada al resto.

¿Cómo valora el trabajo de Mikel Ereño y del resto del staff?

Ereño desde el principio casó bien con Javi. Ha hecho un trabajo magnífico. Se ha sumado también Dani Barreto al equipo de fisios, con Nerea Vega, lo que nos ha reforzado mucho. En la prevención de lesiones, el preparador físico Jorge Fernández lo ha hecho muy bien.

¿Cómo se vivió la salida de Mikel Sanz?

No fue nada sencillo, ni hacia afuera ni hacia adentro. Al jugador se le presentaba la posibilidad de cumplir uno de sus sueños, jugar en la ACB, pero para nosotros implicaba perder al jugador que más minutos estaba jugando. Fue un momento de turbulencias y después de eso no tuvimos nuestra mejor semana. Pero sale Mikel y Fran (Amarante) hace una última parte de la temporada excepcional. Demostramos que con Mikel y sin él podíamos ganar a cualquiera.

Hableme de Verplancken.

Estamos muy contentos, cumple muchos requisitos imprescindibles para nosotros, predisposición, trabajo y carácter. Estamos encantados de haberle podido hacer un año más de contrato.

¿Y el caso de Faure?

También estamos muy contentos de tenerlo y de que siga la próxima temporada. Le conozco mucho, le he ido siguiendo. Ha hecho un esfuerzo enorme, le ha costado pero su día a día ha sido muy bueno.

¿Esperaba que acabara rindiendo a tanto nivel?

No, la verdad. Me esperaba muchas cosas buenas de Alonso, pero me ha sorprendido que tuviera tanta presencia en días tan importantes como el de Menorca.

¿Habrá renovaciones?

Las situaciones son distintas, hay cosas que ya se están trabajando, el club tiene que definir su situación, pero queremos seguir con un grupo de esta temporada.

¿Alguien en concreto?

El grupo empieza por el grupo en sí mismo, pero hay gente que seguía del año anterior que consideramos importante que continúe. Una columna vertebral que queremos mantener. No va a ser sencillo, pero creo que es el momento de que el club intente hacer un esfuerzo.

¿Hay opciones de renovar a Ike?

Haremos lo posible, pero ha hecho una gran temporada. Quizás sea el momento de dar un paso adelante ahora que nos vamos al Palacio. Alimerka se ha mojado y ahora es nuestro trabajo, la voluntad la tenemos, pero el resto también debe tenerla. Oviedo tiene que ser una ciudad de baloncesto y puede serlo. Necesitamos más apoyo institucional, no solo del Ayuntamiento, también del Principado. Somos el referente del baloncesto en Asturias.

¿Qué significa irse al Palacio?

Logísticamente implica mucho, pero estamos preparados en cuanto a estructura. Es un cambio que afecta solo al primer equipo, en Pumarín seguirá la cantera, aunque también se queda pequeño para eso. En cuanto al mercado, el Palacio no afecta, lo que afecta son los recursos que generemos.

