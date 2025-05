Javi Rozada anuncia la baja de uno de sus jugadores claves para lo que queda de temporada: "El cuerpo le ha dicho basta"

“Lo primero que quería hacer es mandar un abrazo a Edu Cortina. Desgraciadamente no va a poder estar con nosotros de aquí al final de temporada. Ha hecho todo lo posible para prepararse y ayudarnos en el play-off, ha demostrado ser un gran profesional, pero desgraciadamente el futbol tiene estas cosas. El cuerpo le ha dicho basta”. Así ha anunciado Javi Rozada, entrenador del Avilés, que no podrá contar con uno de sus pilares en el conjunto blanquiazul, Edu Cortina. El ovetense, que ha sufrido varios problemas físicos a lo largo de la temporada, no volverá a los terrenos de juego está campaña, aunque el técnico confía en recuperarle para el año que viene. “Para nosotros ha sido muy complicado estar sin él, es una pieza vital. Ahora vamos a matar porque la próxima temporada pueda volver con nosotros y que sea en Primera Federación”, apunta. Estas son sus declaraciones:

La charla motivaciones antes del partido. “Hay que darle normalidad a todo. El trabajo está hecho, los jugadores llegan en buen momento y el equipo sabe cuál es el plan de partido. No soy de darle vueltas, me gusta vivir el momento. No pienso más allá del entrenamiento de hoy”.

Su sanción de dos partidos. “Creo que no se ha sido justo conmigo, he pagado un castigo. Me duele no poder estar ayudando al equipo, lo voy a pasar peor fuera que dentro del campo, pero tengo un gran cuerpo técnico y confío plenamente en ellos. Ahora hay que poner el foco en los jugadores”.

Miguel Méndez, preparado para el play-off. “Cuando tuvo que actuar mi segundo en el Oviedo y el Lealtad los datos eran muy malos, pero Miguel suma dos victorias consecutivas. Lo veo preparadísimo. Tiene mucho peso en el equipo, tiene mucho feedback con los jugadores y le veo preparado. Tiene conocimiento, es un entrenador que ve bien las situaciones del juego y tiene mi total confianza”.

El esquema para el partido. “Lo decidiremos el domingo, no es algo que me preocupe. Nos adaptaremos a los jugadores que tengamos para sacar el mejor once posible. Decidiremos en función de las sensaciones”.

Natalio, posible ‘factor X’. “Natalio es un jugador de momentos decisivos, puede ser determinante, sobre todo jugando en casa. Aquí se hace fuerte. El año pasado llegó y fue clave ante el Manchego, no solo por el gol, si no por el movimiento que hizo. Está llamado a ser decisivo. Apostó por venir aquí en tiempos difíciles y nadie más que el se merece meter el gol que nos lleve a la final”.

El Antoniano. “No me espero un equipo diferente, fuera de casa también ha conseguido grandes números. Es raro, porque los equipos que juegan como ellos de local, con un estilo directo y de segunda jugada, suelen bajar en campos grandes, pero este no es el caso. Saben a lo que juegan y, si no te igualas, son capaces de someterte. Seguramente intenten matizar algo respecto al partido de ida, pero estamos preparados”.

El ambiente en el Suárez Puerta. “Me espero más ambiente que el día del Manchego. En aquella ocasión estabas jugando por no bajar y es duro, para la afición no es fácil de gestionar. Ahora creo que los aficionados valoran todo lo que hemos hecho, lo que hemos sufrido. Los jugadores se merecen que los lleven en volandas. Pase lo que pase les felicitaré, no puedo estar más orgulloso de todo lo que han hecho.