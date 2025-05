La grada, decidida a ser el motor del Avilés en el play-off de ascenso

Convertir el Suárez Puerta en una caldera. En un infierno para el Antoniano. Ese es el objetivo de la afición del Avilés, que quiere, con su apoyo, anotar el primer tanto en la eliminatoria ante el conjunto andaluz. Todos ellos tendrán suma importancia para que los blanquiazules consigan una plaza en la final del play-off, objetivo que conseguirían incluso con un empate, ya que al quedar terceros en liga tienen ventaja en caso de tablas. Pero aun así el objetivo tanto de grada como de futbolistas es resolver la eliminatoria por la vía rápida, para que nadie llegue a los últimos minutos comiéndose las uñas.

La respuesta de la afición esta semana ha sido ejemplar. Quizás no se llegué al lleno total, ya que el Suárez Puerta tendrá gradas supletorias que le llevarán a contar con 6.200 asientos, pero la cifra de asistentes estará muy cercana. El martes y el miércoles se acumularon las colas para hacerse con una entrada para el duelo, con algunos aficionados teniendo que combatir la fuerte lluvia para no poderse una cita como la de hoy. Eso sí, los interesados siguen pudiendo acudir a la tienda del club, ya que hoy abrirá tanto por la mañana como en los prolegómenos del encuentro.

El propio Rozada hizo, a lo largo de estas semanas, diferentes llamamientos a la afición, consciente de que pueden marcar la diferencia. "Me espero más ambiente que el día del Manchego. En aquella ocasión estabas jugando por no bajar y es duro, para la afición no es fácil de gestionar. Ahora creo que los aficionados valoran todo lo que hemos hecho, lo que hemos sufrido. Los jugadores se merecen que los lleven en volandas", señaló el ovetense, que busca despertar lo mejor de una grada blanquiazul hambrienta de buenas noticias.

En la retina de muchos aficionados está el encuentro de hace dos años ante el Gernika, donde los cuatro mil espectadores de aquel día marcaron la diferencia para que el Avilés cerrase la eliminatoria con un solvente 3-0. En aquella ocasión Natalio fue uno de los grandes protagonistas, abriendo la lata con un gol de bella factura. Quién sabe si el destino le tiene guardada una nueva foto para la historia del Avilés tras, además, ser el encargado de salvar a los avilesinos hace tan solo un año.

El Suárez Puerta ya está preparado para un día grande. Habrá recibimiento a las 17.30 horas, se instalará una "fan zone" en las cercanías del estadio y habrá un ambiente de película para llevar al Avilés en volandas. La grada quiere marcar el primer tanto al Antoniano y hacer que los suyos vean el campo cuesta abajo. Ahora solo queda que los protagonistas sobre el césped hagan el resto.