Álvaro para la angustia del Avilés

Lo que este tercer domingo de mayo se vivió en el Román, al menos desde la perspectiva del aficionado, no debería incluirse en el apartado de ocio. Demasiada angustia, demasiado congojo. Y todo, por disponer de otra oportunidad para ver fútbol de nivel 3. Como para imaginarse cotas mayores.

En un alarde de superstición, ya podemos decir que el contubernio balompédico-andaluz dejó, por fin, de tocar las "pelotas" al avilesinismo. Después de que en los últimos 30 años todos los intentos ante rivales procedentes de más allá de Despeñaperros resultaran en vano, el de ayer, sin ser definitivo, fructificó. Huelga apelar a la condición de colectividad que encarna el fútbol, pero, en esta ocasión, la individualidad se le aproximó más que nunca: el Real Avilés Industrial tiene portero y se llama Álvaro Fernández.

El cielo de Avilés, soleado desde el amanecer, se tornó gris obscuro y empezó a verter agua justo minutos antes del comienzo del partido, lo que convirtió las gradas supletorias de los fondos en un recurso tan útil como el cenicero de una moto. Mientras, las supuestas dudas que pululaban sobre el equipo inicial del sancionado Javi Rozada acabaron desembocando en el mismo elenco de Lebrija, una repetición de equipo que se produjo por quinta vez en la temporada. Buena señal, en principio, pero, según fueron avanzando los minutos, las sensaciones cotizaban a la preocupación.

A excepción de una acometida de Antonio Soler, que servía desde la línea de fondo sin encontrar rematador, el "Atleti" –apelativo que sale de las gargantas lebrijanas– se encontraba cómodo, dentro del condicionante que le obligaba a ganar. A veces, se puede pensar que la posesión del rival es producto de la propia iniciativa del dominado, pero si la situación se alarga, la cosa ya cambia. El peligro del Antoniano no era cuestión de su amenaza en el área, pues solo un chut de Jaime López desde la frontal, en el minuto 35, puso en alerta la portería local, pero es que el tiempo se le hacía eterno a los blanquiazules, incapaces de imponerse y responder más allá de un par de incursiones de Antonio Soler.

Con el descanso a tiro, los andaluces sacaron petróleo de un córner derivado en remate del capitán, Guti Bellido, que Álvaro estuvo muy cerca de neutralizar. Por fortuna, el mazazo duró poco y se compensó con otro saque de esquina. Gete lo ponía en el corazón del área y Babin, de cabeza, restablecía el empate y, por ende, evitaba que la "depre" reinara en el intermedio.

Cuando el personal, activo y pasivo, llevaba poco más de cien segundos puestos de nuevo en faena, se producía otro parón de 15 minutos, esta vez a consecuencia de la indisposición de un espectador ubicado en José Cueto que, por fortuna, no pasó a mayores. De esta forma, la reconocible salida en tromba de los industrialistas en los reinicios no se produjo, pero, al menos, el equipo pasaba a ejercer más control y a actuar más en campo contrario. En el 69, la volea de Kevin Bautista se perdía por arriba y, cinco minutos después, se producía el 2-1. Gete, de falta con escasísimo ángulo, golpeaba directamente a portería, Diego Barrios no lograba retener y Julio Rodríguez, al quite y entre la marabunta, marcaba su primer gol en Liga. Ya llovía menos, incluso desde las nubes. Otra vez era turno para el siempre peligroso juego de control. Y tanto que peligroso. En el quinto minuto del añadido, de nuevo a la salida de córner, el Antoniano marcaba por mediación del fornido ecuatoriano Mike Cevallos. Cada acción de los andaluces, incluso produciéndose lejos del área, ya eran sinónimo de sinvivir.

Y en esto llega el summum de la angustia. Avanza lentísimo el 14º minuto de prolongación, el sevillano Jaime López se adentra en el área y Gete le derriba. Del penalti se hace cargo el propio Jaime, lo lanza a la izquierda de Álvaro, el majestuoso arquero de Arganda lo repele y en la jugada inmediata resulta lesionado, aunque sin perjuicio de sustitución. Álvaro, que ya había detenido un penalti a los sevillanos en la ida, volvía a repetir suerte. Tras los 20 minutos de apéndice, los 30 de prórroga, que el Real Avilés inicia con algo más de «sosiego», pero, entre las ocasiones de Javi Cueto y Soler, de nuevo tuvo que surgir la figura de Álvaro Fernández, quien, con el último milímetro de sus yemas enguantadas, desviaba el remate con marchamo de gol de Mike Cevallos.

Por entonces, los blanquiazules aguantaban como podían, con la fuerza descomunal de Álvaro Gete, con los incordios de Isi Ros…, pero a la inquietud todavía le quedaba un último respingo. Como si de un partido de balonmano se tratara, el Antoniano, con el reloj a cero, disponía de un lanzamiento a un par de metros de la media luna. Ayán González lo estrellaba contra la barrera y el suplicio se terminó. Ahora vienen otro par de cortas semanas, pero 15 largos días. Los malos recuerdos andaluces de Córdoba 1996, Coria del Río 2012 y Granada 2023 ya duelen un poco menos, gracias a Lebrija 2025, pero lo siguiente que venga con más serenidad, por favor, que esto es ocio. n