Rozada, tras meter al Avilés en la final por el ascenso a Primera Federación. "Hemos tenido miedo a ganar, debemos hacer autocrítica"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, se mostró comedido tras clasificar a su equipo a la final del play-off de ascenso. Consciente de que la primera parte de los suyos no fue buena, destacó el encuentro de Álvaro Fernández y mostró su confianza en conseguir el gran objetivo.

El arbitraje. "Ha demostrado ser un árbitro de nivel y espero que volvamos a tener estos arbitrajes".

Primer tiempo complicado. "Ha sido un partido típico de playoff. Salió mejor el Antoniano, sin tampoco tener ocasiones claras, pero nosotros no estábamos cómodos, no encontrábamos a nuestros jugadores de ataque, nos estaba costando, nos estaba pesando un poco. Tuvimos dudas, no estábamos cómodos en el partido. El Antoniano estaba más cómodo y bueno, fruto de eso, la verdad, el partido estaba de 0-0. Pero en una acción aislada de balón parado nos meten en 0-1. Nosotros en otra aislada de un centro lateral que pega en la reguera empatamos".

Mejora tras el descanso. "Nos vino bien el descanso, el soltarnos un poco. Y tuvimos la desgracia de que nos empatan ahí en un balón parado al final. Y bueno, luego Álvaro paró el penalti. No creo tampoco que al final hayan hecho méritos como para haber remontado el partido".

Álvaro fernández, clave. "Siempre dije que es un portero de superior categoría y lo está demostrando. Me alegro por él, porque está fuera de casa haciendo un esfuerzo muy grande. Estoy contento porque va a jugar más arriba, seguro".

Balance de la eliminatoria. "Creo que merecimos ganar en Sevilla. El equipo hizo méritos para ganar. De hecho, nos anularon un gol legal dos metros por detrás en fuera de juego. Creo que nos pitaron un penalti que no fue. Ese partido estuvo totalmente condicionado. Hubiéramos venido aquí con ventaja en el marcador".

Ambiente y apoyo de la afición. "Tienen que darse cuenta de la oportunidad que hay: si subes una categoría más, vas hacia el profesionalismo. Este club es el único en Asturias que puede estar ahí. Tenemos que dejarnos la vida porque sería bueno para todos: para el club, para la ciudad, para la afición, que podría tener fútbol de nivel, y para el fútbol asturiano, porque es la única comunidad autónoma que aún no ha tenido un equipo en Primera Federación. Vamos a dejarnos la vida por ser los primeros".

Mentalidad para las finales. "Tendremos que ir a ganar, porque si no vas a ganar puede pasar lo que pasó hoy. Álvaro paró el penalti, sí, pero hubo miedo a ganar en fases del partido. Tenemos que hacer autocrítica, preparar bien la eliminatoria. A mí me gusta ganar los partidos, ir a por ellos. Si pierdes, que sea porque el rival fue mejor, no por miedo. En la siguiente eliminatoria vamos a jugar más sueltos, seguro, y vamos a hacerlo mejor".

Confianza en lograr el ascenso. "Confío en el equipo porque creo que vamos a llegar bien, siempre lo dije, y lo de hoy nos va a dar mucha energía, mucha fuerza. Seguro que la siguiente eliminatoria la vamos a competir a muerte"