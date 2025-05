Uno de los jugadores más importantes en la defensa del Avilés, duda para medirse al Rayo Majadahonda

Una de las notas negativas del partido del Avilés ante el Antoniano es que Josín Martínez, uno de los pilares defensivos de los blanquiazules, tuvo que abandonar el terreno de juego nada más arrancar la segunda mitad por una lesión. Javi Rozada no se atrevió a dar plazos sobre la lesión del defensa, pero sí reveló que se trata de algo óseo. "No sé si podrá estar Josín para enfrentarse al Rayo Majadahonda. No tiene una lesión muscular, es algo en el tobillo. Esperemos que eso pueda acelerar el proceso de recuperación", deseó el entrenador. Lo cierto es que la baja del defensa asturiano es un duro golpe para los planes del Avilés. Josín Martínez ha sido durante toda la temporada un fijo en las alineaciones de Javi Rozada, que insistió en verano para hacerse con sus servicios. Ya fuese como pivote, donde tuvo que jugar en la primera vuelta por la plaga de lesiones de los avilesinos, o de central, como ha actuado durante la segunda mitad del año, el ovetense apenas se ha perdido partidos en lo que va de año.

El Avilés tan solo cuenta con un central suplente en plantilla, Julio Rodríguez. El mierense es uno de los pocos miembros de la plantilla que se mantiene respecto a la temporada pasada y ha sido uno de los protagonistas del pase a la final del play-off, anotando un tanto ante el Antoniano.