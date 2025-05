La ovetense que hace historia en la hípica asturiana tras once años alejada de la competición

A los 29 años, María Luisa Sánchez Argüelles ha escrito su nombre en la historia del deporte asturiano tras conquistar el Campeonato de Saltos de Asturias en la categoría absoluta, el más exigente del circuito autonómico. Junto a su yegua "Fostine Manciaise Coco" se llevó un triunfo que premia una historia de amor inquebrantable por la hípica, forjada desde la infancia y retomada con determinación tras más de una década de ausencia en las pistas.

María Luisa Sánchez Argüelles, una vuelta de oro a la hípica asturiana

La joven ovetense —a la que todos llaman Malú— no sólo ha conseguido la medalla de oro, sino que ha asegurado su participación en el prestigioso Concurso Internacional de Saltos de Gijón, donde competirá con algunos de los mejores jinetes del mundo. "La final se disputó sobre una altura de 1,40 metros, la máxima en este campeonato, y engloba una franja de edad muy amplia, desde los 17 hasta los 40 años. Es la prueba reina del campeonato", explica con satisfacción.

El trabajo, el vínculo con su animal y su capacidad de superación han dado fruto con este título, que llega además con un componente simbólico: según le han contado, podría ser la primera mujer en ganar la categoría absoluta del campeonato, o una de las poquísimas en lograrlo. "Cuando me fui a inscribir, una persona que lleva décadas en la Federación me dijo que no recordaba otra mujer ganadora. Luego apareció un dato de los años ochenta. Aún así, es un hito", apunta.

Su historia con los caballos comenzó, literalmente, desde la cuna. "Cuando aún no andaba, mi padre ya me ponía en la silla", recuerda. Creció entre los caballos de El Asturcón Asturcón, pasó por el CHAS, pero fue en su propia finca en Hevia donde encontró el entorno ideal para entrenar. Allí, junto a su pareja —con quien comparte la misma pasión— construyó su pista, sus cuadras y levantó, con trabajo diario, un espacio donde dedicarse en cuerpo y alma a su pasión.

El camino hasta lo más alto no ha sido lineal. A los 17 años, Malú dejó de montar por un cúmulo de circunstancias: el cierre de El Asturcón, la marcha de su entrenador, la presión de los estudios universitarios —inició la carrera de Derecho— y la entrada en el mundo del modelaje. Durante años vivió en Madrid, combinando trabajos en televisión con desfiles, pero nunca dejó de mirar hacia atrás. "Siempre supe que quería volver. La hípica es mi vida", afirma.

Y lo hizo hace cuatro años. Y no de cualquier manera. Trabajó hasta reunir el dinero necesario para comprarse su primera yegua, "Fostine Manciaise Coco", con la que ha escrito esta nueva etapa. "No tengo padres ricos. Mis padres no podían comprarme un caballo de medio millón de euros. Así que trabajé, ahorré y encontré una yegua con potencial. La he hecho mía desde cero", relata. Con "Fos", como la llama cariñosamente —también "Fostinetina"—, compitió el año pasado, aún sin estar del todo preparada. Pero desde entonces, entrenó a conciencia. Hablando de ella se emociona. "Nos entendemos sin palabras. Cuando la dejo suelta y la llamo, me responde relinchando. Me reconoce, me busca. Lo nuestro va más allá de lo que se puede describir como jinete y caballo", asegura.

Tras once años lejos de las pistas, el regreso de Malú no solo es una hazaña deportiva. Es también una historia de determinación, sacrificio y amor profundo por los caballos. Una historia que ahora, con su victoria, galopa más fuerte que nunca.