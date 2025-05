Un exjugador del Oviedo, rival del Avilés por hacerse con el ascenso: "Tienen un gran equipo, es de los favoritos al ascenso"

El líder de este Rayo Majadahonda, rival del Avilés en la final por el ascenso a Primera Federación, es un viejo conocido del fútbol asturiano. De hecho, llegó a ser el capitán del Oviedo. Alejandro Arribas lleva el brazalete del cuadro madrileño, del que también es dueño y con el que sueña llegar a la tercera categoría del fútbol español. Con la voz tomada por la celebración del pase a la final, tumbando a un favorito como el Sant Andreu, el central atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

-Analíceme a su equipo, el Rayo Majadahonda.

-Somos un equipo fuerte, que concedemos pocos goles. Es difícil ganarnos y, aunque hay veces que la gente nos da puede dar por muertos, siempre estamos ahí para dar la sorpresa. Creemos y confiamos a muerte en lo que hacemos.

-Destacan sus datos como visitante. De hecho, han conseguido tumbar al Sant Andreu fuera de casa.

-Se nos está dando bastante bien, somos el mejor visitante de nuestro grupo junto a otros dos equipos. Es verdad que en casa llevamos mucho sin ganar, aunque perdemos poco, lo que nos ayuda a tomarnos mejor el encuentro de vuelta.

-Vuelve a Asturias, donde estuvo jugando dos temporadas y media.

-Guardo un gran recuerdo de mi etapa allí. De hecho, conozco a varios jugadores con los que coincidí en el Oviedo, como Edu Cortina y Javi Cueto. Sé que el Avilés tiene un gran equipo, es uno de los principales candidatos al ascenso. Tiene un gran campo, con mucha afición, pero confiamos en nuestras posibilidades.

-Estando en el Oviedo le entrenó Javi Rozada, actual técnico del Avilés. ¿Cómo es su relación con él?

-Estuve unos meses con él, era su primer año en el fútbol profesional. Hace tiempo que no hablo con él, pero cuando nos veamos nos desearemos suerte. No tuvo suerte en su etapa con el Oviedo, aunque lo había hecho muy bien en categorías inferiores. Fue un año difícil en el que nos conseguimos salvar después de la pandemia. Sé que ahora lo está haciendo bien con el Avilés.

-Conoció a Cortina y Javi Cueto, que de aquella era juvenil.

-Así es, Cortina estaba en el filial, pero solía subir mucho con nosotros. De aquella era una de las caras de la cantera. Con Cortina me llevo muy bien, hablé el lunes con él por el sorteo. Es un tío increíble, tengo una relación buenísima con él.

-Usted es propietario y capitán del Rayo Majadahonda. ¿Cómo se gestiona esa doble función?

-Me hice propietario del club hace seis años, cuando todavía estaba en el Oviedo. Mi sueño era terminar mi carrera aquí y ahora lo estoy cumpliendo. Este año no ha sido fácil, tuve una lesión a principio de temporada y me ha costado volver, pero ahora ya estoy jugando. Al principio es algo raro de compaginar las dos funciones, pero todo es acostumbrarse.

-Al que tuvo bajo su propiedad fue a Álvaro Fernández, el hombre de moda en Avilés. ¿Cuándo estuvo allí se vislumbrada el nivel que está dando?

-Aquí no jugó todo lo que le gustaría y por eso se fue, pero es un gran portero. Ahora está jugando todo y ha cogido mucha confianza. Con esa confianza la gente puede llegar a su máximo nivel, como ha demostrado.

-¿Cómo ve al Oviedo de cara al posible ascenso?

-Muy bien, desde que ha llegado Paunovic no han perdido y van como una moto. Siempre que puedo los veo, están en buena dinámica y ojalá puedan conseguir el ascenso. El Oviedo, con la afición que tiene, merece estar en Primera.

-Por lo que dice guarda un gran recuerdo de su etapa como carbayón.

-El recuerdo es buenísimo. Estuve dos años y medio y fui muy feliz allí, llegué a ser el capitán del equipo. Estuve encantado. También tengo mucho cariño a los aficionados.

-Puede darse la casuística de que el Rayo Majadahonda y el Oviedo asciendan el mismo fin de semana a menos de 40 kilómetros de distancia.

-Ojalá pase eso, que nosotros y el Oviedo subamos. El Oviedo, desde que lo cogió Pachuca, no ha dejado de ir para arriba. Creo que lo van a conseguir.