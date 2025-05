Uno de los capitanes del Avilés lo tiene claro: "Fiché por el club para jugar partidos como el del Rayo Majadahonda"

Si el Avilés está en la final por el ascenso es, en gran parte, por Jean Sylvain Babin. El central fue el autor del primer gol ante el Antoniano, el que dio cierta tranquilidad al Suárez Puerta tras una primera parte nefasta. Y no solo vio puerta, si no que en defensa hizo un trabajo excelso para poder aguantar el empate, lo que dio el pase a los blanquiazules. Ahora sus ojos están puestos en el Rayo Majadahonda, donde ha soñado que volverá a mojar.

¿Qué opina del Rayo Majadahonda?

Vuelvo a Madrid, eso me gusta, y además en el Rayo Majadahonda tengo algunos excompañeros. Me puse contento sobre todo por la comodidad del viaje y porque voy a ver a gente conocida, pero si tuviese que elegir con el corazón hubiese preferido otro equipo. Me hubiese gustado que los dos pudiésemos subir a Primera Federación.

En el Alcorcón dejó un gran recuerdo. En redes hay varios aficionados que dicen que irán a apoyarle.

Tengo varios a amigos que irán a ver al partido y a animar al Avilés. Es muy bonito ver que, aunque no esté allí, me siguen guardando ese cariño. Jugar en Madrid va a ser especial para mí.

¿Ha jugado ya en el Cerro del Espino?

La última vez que jugué ahí me fui con victoria, era cuando jugaba con el Alcorcón en Primera Federación. Fue el año que conseguimos el ascenso a Segunda División.

¿Cómo ve la eliminatoria?

La veo al 50%. Si los dos equipos estamos en una final de play-off es porque hemos hecho muchísimas cosas bien. Nosotros llegamos, no de milagro porque en la ida merecimos ganar, pero en el segundo partido el Antoniano fue mejor que nosotros. Hay que aceptarlo y decirlo. Tenemos mucho margen de mejora, con y sin balón, y esperemos que no se vuela a repetir un partido tan malo. Tenemos que hacer mucha autocrítica y ponernos las pilas. Ya hemos visto el ataque rival y creo que es un equipo que nos viene mejor que el Antoniano, porque no juegan tan directo como ellos. Será un partido totalmente distinto y creo que estaremos más cómodos que en la semifinal.

Habla de esa primera parte que a punto estuvo de mandarlos a los vestuarios con el resultado en contra.

No se si fue la lluvia, el viento o por el campo, pero creo que el rival nos superó. No nos esperábamos que fuesen a ser tan agresivos a la hora de atacarnos y presionarnos. Chapó por ellos, porque lo hicieron muy bien. No estuvimos nada cómodos.

Menos mal que usted, de cabeza, dio un poco de tranquilidad. Si no llega a anotar la segunda parte sería muy diferente.

Creo que ese gol fue un castigo bastante duro para ellos a nivel mental. Lo hablé con su portero. El tanto les cortó un poco los pies. Habían hecho una primera parte espectacular y, al descanso, se fueron de vacío. Fue clave ese gol antes del descanso porque habíamos hecho una primera parte muy mala y ese momento nos dio mucha vida.

¿Hubo miedo a perder la eliminatoria en el momento del penalti?

Sí. La cabeza me decía que si Álvaro no la sacaba iba a ser muy complicado, porque teníamos que meter otro. Con su talento, Álvaro paró el penalti y luego supimos aguantar.

¿Cómo gestionó esa prórroga para aguantar el resultado?

En el primer tiempo de la prórroga creo que tuvimos los mejores minutos de todo el partido, tuvimos pausa con balón y más acercamientos. Supimos sufrir, aguantar y conseguimos celebrar el pase de ronda con nuestra gente.

En dos semanas el Avilés puede ser equipo de Primera Federación. ¿Se lo imaginaba cuando fichó por el club?

La verdad que sí, es algo que soñaba, aunque no quería decirlo. Lo soñé bastantes noches. He venido para jugar partidos como estos. El objetivo en la Liga era quedar terceros, para jugar las vueltas de las eliminatorias en casa. Ahora tenemos en nuestras manos ascender y espero que sea así.

¿Ha soñado con el ambiente que se vivirá en el Suárez Puerta en dos semanas?

Me imagino algo como la vuelta ante el Antoniano, con el campo lleno. Sé que, aunque diluvie o haga mucho calor, la gente estará aquí con nosotros, apoyándonos. Ahora queremos traer un buen resultado de Madrid.

Usted vive en Avilés. ¿Ve a la ciudad ilusionada con el posible ascenso?

Vivo en el centro y noto mucho cariño de la gente. Da igual la edad, desde los niños hasta la gente mayor, todos están enganchadísimos a nosotros.

¿Se ve metiendo el gol del ascenso?

El del ascenso no, eso no lo he soñado, pero sí que sabía de hace tiempo que iba a meter en la semifinal y creo que en la final voy a meter otro. Eso no me preocupa, los goles son cosas de otros.

¿Ha hecho alguna apuesta en caso de conseguir el objetivo del ascenso?

No he pensado en ello, aunque lo que haré será saltar al campo con la bandera de Francia, que además tiene los colores del Avilés, y con un puro, a lo Michael Jordan.

