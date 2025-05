El Avilés se pone guapo para la final: la curiosa historia del peluquero de los jugadores blanquiazules

"Hay alguna apuesta en caso de ascenso, un tinte blanquiazul. No te puedo decir quién se lo hará, pero vais a tener que estar pendientes", confiesa Ezequiel Monasterio, "Milla". Estos días está teniendo trabajo extra en su peluquería, Barbería Milla. Y es que el argentino es el peluquero del Avilés. Todo empezó por Soler, su primer cliente blanquiazul, y a partir de ahí gran parte de la plantilla ha pasado por su silla. De hecho, tiene hasta una capa con el escudo del club. "Ahora ya son mis colegas, hasta quedamos a tomar algo y salimos a comer. Son grandes chavales", asegura el encargado de engalanar a los futbolistas de cara a la final del play-off. Además, en caso de ascenso, tendrá trabajo extra, ya que alguno se ha atrevido a hacer algún reto para celebrar el objetivo

"Todo empezó por Soler. Un día apareció por aquí y me pidió cita para cortarse el pelo. Tenía pinta de no ser de aquí, pero tampoco le di más importancia. No sabía quién era. Yo me estaba instalando y acababa de abrir la peluquería", cuenta Milla, que tiene la camiseta del lateral valenciano colgada en una de las paredes de su negocio. El trabajo del argentino convenció al blanquiazul "y me dijo que ya se quedaba fijo para cortar el pelo". "Te digo la verdad, me enteré a la tercera vez que vino de que era futbolista del Avilés", apunta.

A partir de ahí empezaron a llegar más jugadores del Avilés: Kevin Bautista, Nico Fernández, Palacín, Isi Ros… "Son todos muy buena onda, estoy encantado con ellos", indica Milla. El viernes es el día blanquiazul en su barbería. "Todos vienen ese día, para el partido del fin de semana. Como mucho alguno viene el sábado a primera hora porque no puede, pero normalmente su día es el viernes", señala el argentino que, por ahora, todavía no se ha atrevido con el tinte de Isi Ros. "Me lo propuso, pero esas cosas llevan mucho tiempo, tres o cuatro horas. Esos días estaba hasta arriba y no podía, pero no tardaré en meter mano ahí", comenta.

Ahora, además de clientes, ya se ha hecho amigo de la mayoría de la plantilla. "Aquí estamos a muerte con ellos. Tenemos un grupo de Whatsapp donde vamos hablando para agendarles las citas y, además, aprovechamos para salir a comer y tomar algo. Son gente de diez", afirma el peluquero, que estuvo en la grada del Suárez Puerta en el encuentro ante el Antoniano. "No sabes lo mucho que sufrí, no paraban de pasar cosas. Casi me da algo. Álvaro salvó al equipo, es una locura lo de ese pibe", subraya Milla, que reconoce ser un amante del fútbol, sobre todo de River Plate, aunque cuando corta a los jugadores trata de no hablarles del tema "porque están todo el día con ello e intento sacar otros temas".

La historia de Milla es curiosa. Argentino de nacimiento, sus abuelos son asturianos y uno de sus objetivos era venir a la tierra que les vio crecer. En 2023, tras una corta estancia en Alicante, aterrizó en Avilés. "Estoy encantadísimo aquí, el barrio es de diez, He hecho muchos amigos y estoy muy contento, todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos", asegura el barbero, que confiesa: "pensaba que Asturias sería distinta, pero la gente es buenísima. Yo soy de Quilmes y el ambiente de Versalles es parecido, me siento como en casa", sentencia. Él ya calienta las tijeras para, en caso de ascenso, cumplir alguna que otra promesa. "Hay pendientes cositas", finaliza.