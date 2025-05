Entrevista con el único avilesino en Primera División: «En el Rayo he aprendido que hay que seguir igual por bien que te vayan las cosas»

La vida de Pelayo Fernández (Avilés, 2003), el único avilesino jugando en Primera División, ha dado un giro de 180 grados en el último año. El central salió del filial del Barcelona, donde además superó una grave lesión en la rodilla que le dejó un año en el dique seco, para recalar en el Rayo Vallecano. Pasó del blanco al negro en cuestión de meses, pero reconoce que esta experiencia le está sirviendo para entender que el fútbol no es lo más importante en la vida. «Cuando me lesioné de gravedad se me vino todo encima, pero cambió mi forma de ver todo», confiesa. Con una madurez sorprendente para su edad y antes de poder hacer historia con los de Vallecas, al borde de clasificarse para competiciones europeas, atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hablar de su evolución, su debut en Primera y del club de su ciudad, el Avilés, al que espera ver en Primera Federación.

-¿Qué tal ha sido su adaptación al Rayo Vallecano?

-Muy bien, me siento muy a gusto tanto en el club como con la afición. La gente en el barrio es súper cercana y es algo que me encanta. Poco a poco estoy entrando en la rueda de Primera División, aunque este año no he tenido muchos minutos.

-Comenta su poca participación esta temporada. En liga suma 97 minutos hasta la fecha.

-La gente de fuera me dice que no es lo que se esperaban, pero yo sí. Soy muy joven y para hacerme un hueco en la élite hace falta tiempo. No es algo que me preocupe.

-Todo el mundo dice que el Rayo es diferente al resto. ¿Desde dentro se ve así?

-Es un club especial para lo bueno y para lo malo. Tiene muchísimas cosas buenas. Lo mejor es la cercanía que tienes con todo el mundo. Los jugadores no somos más que nadie. Yo venía de un sitio que no funcionaba así.

-El año pasado estaba en el filial del Barcelona, con todo lo que ello con lleva, y ahora ha pasado a Vallecas. El cambio es radical.

-Estando en el Rayo me he dado cuenta de que la gente aquí sigue siendo igual que cuando debutaron. He aprendido que, por mucho que las cosas te vayan bien, debes seguir igual. No tienes por qué cambiar tu forma de ser, hay que seguir con tu gente y con tu familia.

-¿Por qué el Rayo Vallecano? En verano hubo varios equipos interesados en su fichaje.

-Me transmitieron muchísima confianza desde el primer momento. Además, me ofrecieron varios años de contrato, lo que me da margen para crecer y seguridad de cara al futuro.

-Esta temporada ha conseguido debutar en Primera División. ¿Cómo vivió ese momento?

-Fue totalmente inesperado. A principio de semana le dije a mi familia que no fuese a Vitoria, porque no iba a jugar. Al final les dije que se animasen, porque está cerca de Asturias, pero todavía no sabía nada. El míster decidió ese día confiar en mí y, sinceramente, me salió un gran partido. Además, ese día conseguimos los 40 puntos y la permanencia, que era nuestro objetivo. Cumplí mi sueño. Me vinieron recuerdos de todo el sacrificio que he tenido que hacer hasta llegar a ese momento, todo lo que he hecho valió la pena. Es una satisfacción enorme. Encima lo pude vivir con mi familia. Todos estos años cobraron sentido.

-Su padre, Sergio Fernández, tuvo que sentirse orgulloso.

-Para eso es un tío muy tranquilo. Se alegró mucho por mí, porque sabe que llegar a Primera División es muy complicado. Detrás de ese logro hay mucho trabajo y, encima, me tuve que ir de pequeño de casa para poder conseguirlo.

-Su entrenador, Iñigo Pérez, es uno de los técnicos de moda en el fútbol español. ¿Cómo es trabajar con él?

-Es un tío espectacular. Aunque es joven y ha dejado hace relativamente poco el fútbol, ha dado pasos muy grandes y tiene un futuro buenísimo. La clave es que es una persona normal, lo que hace que conecte con el barrio y que le apoyen.

-Comparte vestuario con otro asturiano, Pedro Díaz. ¿Se llevan bien?

-No nos conocíamos de antes, pero nos teníamos controlados. Cuando me dijeron que iba a fichar por el Rayo me alegré mucho. Ahora tenemos una relación muy estrecha, encajamos bien en el vestuario y fuera de él.

-¿Hacen publicidad de Asturias en el club?

-Claro que sí. Siempre que subimos a Asturias traemos algo. El otro día le regalé a Isi Palazón una caja con productos asturianos.

-Ahora están a punto de hacer historia. Si ganan el sábado conseguirán meter al Rayo Vallecano por primera vez en Europa.

-Sería todo un hito para Vallecas. El Rayo es un club humilde y nuestro objetivo era salvarnos. Si lo conseguimos sería histórico para el barrio. Queremos conseguirlo por ellos, por nuestra gente, que ha pasado muchos años abajo y se lo merecen.

-Al día siguiente juega el Avilés en Majadahonda. ¿Se acercará?

-Todo dependerá de si nos metemos en Europa, porque si lo conseguimos habrá que celebrarlo como se merece (bromea). Si puedo iré a verlo con Pedro Díaz.

-¿Sigue la actualidad del club de su ciudad?

-Claro, estoy pendiente de ellos. Ojalá consigan ascender, sería muy importante para todos, tanto para el club como para la ciudad.

-Usted, además, conoce perfectamente la Primera Federación.

-Es una categoría muy complicada. Hay jugadores de mucho nivel, bajan jugadores con muchos años en Segunda División y siempre dicen que les sorprende el nivel que hay. Sería muy bonito ver al Avilés ahí.