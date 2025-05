Javi Rozada revela una de las claves para tratar de asaltar el Cerro del Espino: "Se nos pone la piel de gallina"

Llevamos toda la semana hablando de ello. Nos imaginamos todo el fondo con la gente de Avilés y se me pone la piel de gallina. Va a ser clave", reconoce Javi Rozada, entrenador del Avilés. Los blanquiazules se enfrentan el domingo a las 12.00 horas al Rayo Majadahonda y el desplazamiento de aficionados será multitudinario, con cinco autobuses llenos y más de seiscientas entradas vendidas. Por todo ello el ovetense aseguró que su equipo irá al Cerro del Espino a "darle una alegría a toda esa gente"

Josín, baja asegurada. “Josín está tocado, tiene un par de ligamentos No va a poder participar el domingo. Evidentemente va a jugar Julio. Creo que se ha preparado toda la temporada para tener oportunidades como esta. No ha sido una temporada fácil para él, siempre lo dije. He intentado, dentro de esa dificultad, tener muy buena relación con él y tenerlo motivado. Creo que lo hemos logrado, es un buen profesional. Es una persona que, aunque no juegue, hace mucho gimnasio, va a correr y eso al final permite que esté en unas condiciones muy buenas. Ya se vio el otro día, que era difícil salir en ese minuto con la eliminatoria como esta y cumplió con creces. Tengo total confianza en él, va a formar una defensa con Viti, Soler y Babin espectacular.

Sin centrales suplentes. “Puede jugar Mecerreyes en ese puesto, no habría ningún problema.

Con todo para visitar el Cerro del Espino. “Aquí no se va a reservar a nadie, van a jugar todos los que estén disponibles. Si un jugador no está como Josín entrará otro, que para eso tenemos nivel en la plantilla, pero el resto van a jugar todos. No pensamos en el encuentro de vuelta, tenemos que poner el foco en el partido del domingo, es el importante, y los demás no existen. El partido del domingo es clave y tenemos que ir allí a competirlo con las máximas opciones.

La gestión de la eliminatoria. “Las eliminatorias todas tienen momentos. Cuando juegas una eliminatoria a 180 minutos, con equipos tan igualados, hay momentos para los dos bandos. La eliminatoria de Antoniano fue muy igualada. Ellos hicieron 59 puntos en el grupo 4, que es el grupo donde por historia más equipos suben. Sabíamos que iba a ser una eliminatoria igualada. Creo que allí les sorprendimos, hicimos muy buen partido y aquí fue al revés, ellos en el primer tiempo nos sorprendieron. De ese partido me quedo con que el equipo supo sobreponerse a un golpe rápidamente, con mucha hambre. También nos sobrepusimos a la prórroga, se gestionó bien todo y no pasó prácticamente nada, quitando una ocasión que saca Álvaro abajo. Del Antoniano me quedo con que el equipo, en momentos de dificultad, supo salir de ellos. Creo que es el camino para esta eliminatoria, porque tenemos que ser muy fuertes mentalmente, pueden pasar muchas cosas y hay que estar preparados para todo”.

Análisis del Rayo Majadahonda. “Es un buen equipo. Al final, cuando llevas una final de playoff, es porque has hecho muchas cosas bien. El Rayo Majadahonda ha tenido dificultades, ha cambiado jugadores en la plantilla durante la temporada, ha tenido ciertos baches durante la temporada, pero creo que son un equipo difícil porque maneja muchos registros del juego. Es un equipo que si te tiene que jugar, te juega, y si te tiene que contraatacar tiene una transición buenísima. Tienen jugadores determinantes en todas las líneas. Atrás tienen a Arribas, que lo tuve en el Oviedo, que es un central de experiencia, buena colocación y que da liderazgo al equipo. Luego tiene talento joven con Tejedor y Ramos, que es muy ganador de duelos. Por dentro tiene gente buena, tanto Ato como Núñez. Arriba tiene jugadores diferenciales, rápidos, que pueden manejar cualquier opción del partido. Tendremos que controlar todo para poder ganar”

La clave para ganar en el Cerro del Espino. “Manejar bien las emociones del partido, manejar bien los minipartidos que habrá dentro de ellos. Habrá momentos para los dos equipos. Será un partido donde cada equipo intentará tener un plan y dentro del plan de partido tenemos que adaptarnos a lo que va pidiendo el partido. Ser muy fuertes mentalmente y a partir de ahí gestionar bien lo que nos vaya diciendo. Creo que es la clave para ganar el domingo.

Contacto con Arribas. “No he hablado con él, hace tiempo que no hablamos. Seguramente los saludaré cuando lleguemos. Él defenderá lo suyo, tiene mucha vinculación con el club porque está metido su familia. Esto es fútbol, al final él mirará por lo suyo y yo miraré por lo mío. Ojalá salga bien para nosotros, pero le desearé mejor a él en el futuro”.

Las altas temperaturas de Madrid. “Estamos acostumbrados. El año pasado a estas alturas fuimos a jugar a Manchego a las 12 de la mañana, con mucho calor, y el equipo lo gestionó bien. Dan una temperatura alta, es verdad, y en Madrid es seco, pero ya tenemos experiencia, el equipo está preparado. No me preocupa, no va a ser un factor determinante.

Uno de los partidos más importantes de su carrera. “He tenido varias ya importantes. Me acuerdo de la primera con el Lealtad, que era mi primer año senior y subimos contra el Puertollano cuando nadie se lo esperaba. También la del Oviedo B, que sirvió para que todos los chavales subiesen al primer equipo. Está la del Manchego, que si no hubiésemos pasado no estaríamos aquí. Todas son importantes. Es una eliminatoria importante, porque sientes que estás jugando con las emociones de mucha gente y hay mucha expectativa, pero todas son importantes. Siento la responsabilidad de dar lo mejor de mí, porque nos estamos dando la vida a todos. Son todas importantes”

Presión extra por el desplazamiento de la afición. “Llevamos toda la semana hablando de ello. Nos imaginamos todo el fondo con la gente de Avilés y se me pone la piel de gallina. Va a ser clave. Es hasta más importante que en el partido de vuelta, porque en ese sabemos que la gente va a venir. El sacrificio de la gente por ir a Majadahonda es muy de agradecer. Vamos a ir con todo para darles una alegría”.