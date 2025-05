Fase de ascenso a Segunda FEB: Un asturiano que puede cumplir el sueño de subir en su tierra con un equipo de Logroño

"Jugando en casa tengo un hambre por ascender...", dice Alejandro Rodríguez, Chuchi, jugador ovetense del Logrobasket Cocinas.com, equipo que si logra ganar hoy (13.00 horas) al Jaén Paraíso Interior en el Palacio de los Deportes de Gijón subirá a Segunda FEB. El escolta, canterano del Alimerka Oviedo Baloncesto, está viviendo a sus 26 años una bonita etapa en Logroño, ciudad en la que va a completar su segunda temporada. Allí se encuentra "muy cómodo" y le parece el lugar ideal para dar el salto y consolidarse en la antes conocida como LEB Plata.

El equipo de Chuchi, que forma en un grupo distinto al del Círculo Gijón, está muy cerca de ascender, ya que es el único equipo de los cuatro de su grupo que puede alcanzar las tres victorias, por lo que podría conseguirlo incluso perdiendo hoy con el Jaén, equipo en el que milita otro exjugador del OCB, en este caso Pau Sala, que jugó en el inicio de esta temporada en el Universidad de Oviedo. "Hay muchas combinaciones y a mí es algo que no me gusta, no escucho nada y solo pienso en ganar mañana (por hoy)", dice el escolta mientras se recupera con el fisioterapeuta tras el partido que le ganaron ayer por 83-91 al Rigalli Alginet.

Chuchi ha pasado ya por varios equipos en esta categoría, ahora denominada Tercera FEB y hasta la temporada pasada Liga EBA. Entre ellos, el Gijón Basket y el propio Círculo Gijón, al que ve como "un equipazo". "Este año han sabido jugar en equipo y ha sido uno de los mejores de la categoría", explica Chuchi, que ha tenido tiempo de saludar a mucha gente a la que aprecia, como Nacho Galán, entrenador del Círculo, o Jorge Arias, canterano del OCB. Hoy espera ver por la cancha a otro buen amigo, Alonso Meana.

Desde la distancia, Chuchi sigue de cerca la trayectoria del Alimerka Oviedo, especialmente ahora que lo entrena Javi Rodríguez, técnico que le dio la oportunidad de jugar minutos en LEB Oro. De esa etapa queda un recuerdo heroico, como fue la victoria en la cancha del Lleida con siete jugadores, uno de ellos el propio Chuchi, que disputó 35 minutos y metió 12 puntos. También desde la distancia ha visto la despedida de Pumarín, "el lugar en el que, quitando mi casa, más tiempo he pasado", explica. "Me dio mucha pena, pero creo que el paso al Palacio va a ser un paso adelante".