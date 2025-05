La ilusión vuelve al Suárez Puerta: así ven la final por el ascenso los 'culpables' de que Avilés vuelva a vibrar con el fútbol

Hace dos años Avilés era una caldera. Todo el mundo sentía de manera especial los colores del club de la ciudad. Prueba de ello fue el encuentro ante el Granada B, donde el Suárez Puerta acogió a más de siete mil personas. Lo nunca visto en la ciudad. La ilusión por el fútbol había vuelto. Los grandes culpables de ello fueron los componentes de la plantilla de hace dos temporadas que, dirigidos por Emilio Cañedo, estuvieron a 90 minutos de cumplir el gran sueño, el ascenso a Primera Federación. No consiguieron su objetivo, pero lograron despertar un sentimiento que parecía dormido. LA NUEVA ESPAÑA ha reunido a parte de la plantilla que devolvió la ilusión por el fútbol. "Este año puede ser el año", coinciden.

"Fue el primer día, en mucho tiempo, que se vivía un ambiente así en Avilés. Desde dentro alucinamos todos", reconoce Jorge Fernández. "Fue histórico, no recordaba algo así en la ciudad desde el último play-off, cuando jugaba Álex Arias", añade César García. Y es que hace dos años el Avilés se encontraba planeando el encuentro ante el Granada B, ese que finalmente acabó en tragedia. "Nos esperábamos el campo lleno, pero lo que vivimos fue increíble", insiste el extremo. "La ilusión que se veía en la ciudad era una locura. A mí me gusta estar por la calle, la gente te paraba y te imprimía esa alegría. Estas semanas creo que se está volviendo a vivir algo así, y tras el partido ante el Rayo Majadahonda la cosa irá a más todavía", señala Morcillo, el líder defensivo de aquel equipo.

Había un gran vestuario, como confiesan los propios protagonistas, y el encuentro fue prueba de ello. Abrazos, preguntas sobre la nueva profesión de alguno de ellos, actualización sobre cómo están las familias. Y vuelta al fútbol. "Personalmente no había visto nunca el estadio así, el recibimiento que nos hicieron fue de fútbol profesional. La entrada al campo fue muy emotiva, toda la ciudad nos animaba. Fue una pena el sabor agridulce que nos dejó el resultado", lamenta Orfila. Uno de los que más se emocionó, al igual que le pasó ante el Antoniano, fue Natalio. "Cuando ves todo lo que ha crecido el club en estos años te emociona. Hay ganas de cumplir lo que no pudimos cumplir con ellos, el ascenso. Yo soy positivo", afirma el capitán, que confiesa no estar tan nervioso como hace dos campañas.

Otro de las grandes figuras de aquel equipo es Edu Cortina. "Hace dos años, contra el Gernika, creo que no se vivió la locura del Antoniano, pero el día del Granada B fue de locos. Me acuerdo de salir a calentar, ver que todo estaba lleno y flipar", apunta el ovetense, que espera volver a vivir una celebración como la posterior a pasar de ronda en dos semanas. El gran protagonista contra los sevillanos también estaba en ese equipo y, además, en sus primeras titularidades como blanquiazul. "Todo ese ambiente nos sirvió de motivación. Ahora, además, vamos a vivir uno de los mayores desplazamientos de la historia del club. Queremos traer un buen resultado para superar incluso lo de hace dos años", señala Álvaro Fernández.

Jorge, Morcillo, César y Orfila ahora ya no están en plantilla, pero siguen de cerca a su exequipo. "Les veo muy serios, les generan muy poco y saben leer bien los partidos. Ante el Antoniano interpretaron bien el partido y seguro que ahora lo volverán a hacer", indica Morcillo. César, por su parte, cree que el equipo donde él estaba era "más alocado que este, que se defiende muy bien". "En los dos partidos que jugamos contra ellos no había manera de hacerles peligro. Espero que sigan igual en el play-off y que encajen poco", comenta el avilesino, positivo con el futuro de los blanquiazules.

"Los detalles van a marcar la eliminatoria. El que esté más acercado se lo va a llevar", afirma Jorge, que confía en que este equipo pueda rematar lo que no se logró hace dos temporadas. "Lo pueden conseguir. Hace dos años quizás era todo demasiado apurado, pero hay que ir poco a poco y, muchas veces, la manera de conseguir los objetivos es cayendo antes", analiza el corverano. Los cuatro estarán en la grada el próximo sábado para ver si sus excompañeros pueden rematar la hazaña. Ellos se encargaron de devolver la ilusión a la ciudad.