El Telecable acaricia la Liga tras vencer al Vila-Sana en una exhibición defensiva (2-0)

El Telecable Gijón tiene prácticamente en el bolsillo su quinto título de la OK Liga tras imponerse al Vila-Sana (2-0) en la antepenúltima jornada. El equipo asturiano, favorecido por el tanto de Marta Piquero en su primera aproximación, realizó una auténtica exhibición defensiva y sentenció en la recta final en una combinación entre Sara Roces y Judith Cobián, simbolizando el relevo obligado en el club fabril por la marcha al final de temporada de su máxima goleadora. El Telecable elimina de la carrera por el título al Vila-Sana y tiene ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Fraga, que aún no ha jugado su partido de esta jornada. La plantilla del conjunto asturiano se mide en los dos últimos partidos a los dos últimos clasificados, ya descendidos, y su próxima victoria o el próximo tropiezo del Fraga le daría el título liguero.

Se esperaba un choque de nervios y tensión en Mata Jove, pero no había dado tiempo a que se asentara ninguno de los dos equipos cuando Marta Piquero se escapó por el flanco derecho del ataque local y batió a Anna Salvat. Corría el minuto 3 y no podían salir mejor los planes de Natasha Lee, que reforzó su estrategia: jugar con las urgencias del conjunto catalán, al que solo le valía la victoria para seguir con opciones, y evitar que el partido se convirtiese en un correcalles continuo sobre las dos porterías. Dicho y hecho. El Telecable pasó a controlar la situación, dando ya pequeñas muestras de lo que después se convertiría en un recital defensivo. Cada vez que se hacían con la bola, las jugadoras locales la movían con paciencia, agotando las posesiones si era necesario, con tal de que el Vila-Sana no cogiese ritmo.

De hecho, fue Sara Roces la que pudo colocar el dos a cero en sendas oportunidades consecutivas, antes de entrar en unos minutos de alternativas en los que pudo llegar el empate de Luchi Agudo, exTelecable, y otro gol local tras un gran gesto técnico de Sara Roces, que dejó a Nuria Almeida ante la portera.

La segunda mitad comenzó con el Vila-Sana adelantando líneas. No les quedaba otro remedio a las de Lluis Rodero, descarriladas de la vía hacia el título liguero. Ya no hubo tanto control, y los ataques se sucedían con más electricidad. El Telecable debía reforzar aún más su sistema de contención, y a fe que lo hizo, ayudado como siempre por Fernanda Hidalgo, una muralla en la portería.

A poco más de ocho minutos del final se produjo una jugada clave. Sara Roces, desequilibrada por una rival, cae y en su caída derriba a otra contrincante. El árbitro, Erik Rivas, decreta un castigo máximo para el Telecable: tarjeta azul para Roces, dejando a su equipo en inferioridad dos minutos, y falta directa para el Vila-Sana. La confusa jugada fue tan polémica que la tensión se desató por unos instantes en la pista y en los banquillos, con Tasha Lee encarándose con el técnico visitante. Pero Fernanda Hidalgo paró la falta y el Telecable resistió con una menos. Había pasado lo peor y cuando el partido ya agonizaba, una contra de Sara Roces puso una bola que remachó Judith Cobián para el dos a cero. Una azul a las visitantes, y su consiguiente inferioridad, acabaron con el posible nerviosismo de Mata Jove, transformado al final en una fiesta.