El ascenso suena bien en Avilés: así ven la final por el play-off los encargados de poner la banda sonora al objetivo blanquiazul

Una buena película no es nada si no tiene una banda sonora a la altura. Lo mismo pasa con el posible ascenso del Avilés. Y es que la Banda de Gaitas de Avilés ha aparecido en varias de las postales más recordadas en los últimos tiempos en el Suárez Puerta. Actuó hace dos años, en el encuentro ante el Granada B, y volvió al césped hace una semana, donde un auténtico chaparrón pasó por agua su interpretación del himno de Asturias antes del encuentro de vuelta contra el Antoniano. Ahora, confía en poner el broche musical ideal al final de la temporada blanquiazul. "Si el sábado que viene consiguen el objetivo, saltamos al campo a tocar", confiesa Javi Menéndez, líder de la agrupación.

"La verdad es que veo al equipo bastante bien. Me gustó cómo se sobrepusieron a todas las adversidades contra el Antoniano", reconoce el avilesino, que recuerda lo vivido hace dos años: "ahora solo les falta el empujón final, esperemos que está vez todo acabe de forma mucho más feliz". A pesar de la pingadura, el artista no se quiso perder un minuto de la pasada eliminatoria y ahora es positivo de cara al futuro del club. "Confiamos a muerte. Seguro que se van a traer un buen resultado de Majadahonda", señala.

"0-1 allí y 1-0 en casa", replica Sergio Rubio, que porta una zamarra vintage del Avilés, prueba del tiempo que lleva siguiendo al conjunto blanquiazul. "Este es el año, sin duda. Después de todo lo que hemos pasado toca ganar y tener una alegría", comenta el avilesino, que, en su caso, se encarga de los tambores de la banda. Padre de otro de los componentes, tras la actuación el pasado domingo tuvo que irse a la carrera para secar a su hijo. "Me quedé con las ganas de quedarme en el campo, pero estuve pendiente todo el rato del partido", confiesa. Ahora solo pide una cosa, "que no llueva para la vuelta", y deja una reflexión: "La gente no es consciente de lo que supondría para la ciudad un ascenso del Avilés. Va a repercutirle a todo el mundo. Como dice Paunovic, esta ciudad necesita que prenda la mecha, y poco a poco lo están consiguiendo".

Los más pequeños de la banda de gaitas también son optimistas de cara al posible ascenso del Avilés. "Hay que rematar la faena. Al equipo lo veo bastante bien, pero ahora tienen que terminar por todo lo alto", apunta Jorge Luque, que reconoce haber "sufrido mucho" durante los últimos compases del partido ante el Antoniano, donde llegó a temerse lo peor. "Es lo único que pido para esta eliminatoria ante el Majadahonda, no sufrir tanto. Yo creo que lo van a conseguir, soy optimista", señala.

Mara Martín siente de manera especial los colores. Y es que, además de tocar el tambor, la avilesina forma parte de las categorías inferiores del club. "Este año vamos a ascender, 100%. Me gusta mucho como juega el equipo, esperemos que puedan asaltar el Cerro del Espino", señala la artista, que quiere, junto al resto de la banda, celebrar por todo lo alto el próximo sábado. "Confío en poder saltar al campo y tocar la gaita en esa fiesta", sentencia.