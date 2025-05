Javier Rozada tras la victoria de hoy del Avilés ante el Rayo Majadahonda: "Ojalá estuviera hecho; todavía queda lo más difícil"

Valoración del Partido

“Un buen partido de final de temporada de dos buenos equipos, cada uno con sus virtudes, y creo que el primer tiempo ha estado más igualado que el segundo. El primer tiempo salimos bien, rápidamente metimos el balón dentro. A partir del minuto 10 ellos se asentaron un poco más en nuestro campo, tuvieron un poco más de volumen de juego, pero tuvimos controlado sus transiciones, con sus jugadores que eran peligrosos de transitar, y llegamos al descanso. Creo que el segundo tiempo el equipo se soltó más, tuvimos más personalidad, logramos conectar más con la línea de ataque y fruto de eso vienen dos buenos goles y que nos dan la victoria hoy”.

La segunda parte

“Ajustamos un poco la presión, creo que nos estaban saliendo muy bien con los tres centrales, nos hacían tres para dos, nos hundían mucho con Cueto y con Santa, y la segunda parte lo ajustamos con Robert, estuvimos mucho más altos y el estar más altos, pues nos impidió instalarnos más en campo contrario. Luego, con balón, en el descanso también fue un tema mental: les dije, ‘joder, un poco de confianza, que somos muy buen equipo con balón, que hacemos las cosas bien, que tenemos mucho trabajo de toda la temporada’ y quería que la gente soltara; nos soltamos más y creo que, junto con esos pequeños matices que hicimos sin balón, la confianza hizo que el segundo tiempo nos instaláramos más en campo contrario y al final tuviéramos más volumen de juego.”

La alineación

“La anterior eliminatoria jugamos 4-3-3 porque consideré que para pasar la eliminatoria era el mejor sistema; hoy consideré que era 4-4-2 para jugar contra este equipo. Tenemos jugadores con mucha hambre, responsables e interpretan muy bien lo que se les pide. A veces se les pide una cosa, a veces otra, pero ellos son buenos jugadores que quieren crecer en el fútbol y, aunque queda muchísimo y evidentemente no hay nada hecho, tienes una pequeña ventaja, pues hoy te vas contento y sobre todo con buenas sensaciones para la vuelta.”

Javi Cueto y Santamaría

“Me alegro mucho por Javi porque lo ha pasado mal; es un jugador que este año ha hecho muchísimo mérito, es un futbolista que va a jugar en categorías superiores, seguro, y me alegro por él porque ha trabajado, no se ha caído cuando ha estado mal —venía dos años con poca participación en muy buenos equipos, pero no con mucho minutaje— y me alegro también por Santa, que en la anterior eliminatoria estaba fastidiado porque no apareció, fue en un contexto más difícil, solo arriba contra un equipo muy físico. Me alegro especialmente por los dos, porque se lo merecen y van a crecer en esto del fútbol.”

Sobre Isi Rojo

“Sí, quería jugar a Isi; tuve un poco de guerra con él para explicarle que tenía que entrar en la segunda parte. No entrenó en toda la semana, estaba un poco tocado, pero es un fenómeno. Es un jugador especial, probablemente el más especial de los que he entrenado: en el campo tiene magia, algo distinto, y fuera es un chaval con un corazón enorme. Como entrenador, tengo la responsabilidad de que sus últimos 3-4 años los juegue al máximo nivel porque se lo merece.”

La próxima jornada

“Hoy lo que hay que decir es que estamos contentos porque hemos ganado un partido fuera de casa en un momento crucial, pero nada está hecho. Nosotros tenemos que hacer un partidazo el domingo en el Suárez Puerta, salir a ganar desde el minuto uno con hambre y ambición, con nuestra gente. Este resultado nos da confianza para afrontar la semana, pero ojalá estuviera hecho; todavía queda lo más difícil.”