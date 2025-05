La delantera del Avilés marca la diferencia: Santamaría y Javi Cueto analizan el encuentro ante el Rayo Majadahonda

Dos nombres brillaron por encima de todos en el asalto del Avilés al Cerro del Espino. Primero fue Javi Cueto el que decantó la eliminatoria para los blanquiazules y, unos minutos más tarde, Santamaría hizo lo propio para cerrar el encuentro. No está siendo una temporada sencilla para ninguno de los dos arietes, pero ambos han demostrado que, en los momentos complicados, cuando la pelota quema, son capaces de marcar la diferencia. Eso sí, ninguno quiere despistes de cara a la vuelta. "No vamos a especular", reconoce la dupla.

Javi Cueto se abraza a Alarcón tras su gol. | MIKI LÓPEZ, ENVIADO ESPECIAL DE LA NUEVA ESPAÑA

Javi Cueto apenas pudo participar en la primera eliminatoria, la jugada ante el Antoniano, pero en su primera titularidad en este play-off no tardó ni una hora en ver puerta. "Estoy muy contento, pero ahora todavía nos queda cerrar la eliminatoria en casa", señala el delantero, que destaca que "la primera parte fue muy difícil, los dos equipos nos teníamos mucho respeto. Había tensión y pocas ocasiones", analiza el blanquiazul, que cree que "el Rayo Majadahonda nos sorprendió por su forma de jugar".

Todo se arregló en la segunda mitad, donde tras unos primeros envites del cuadro madrileño el encuentro se tiñó de blanquiazul gracias, en parte, a su undécimo gol de la temporada. Tras una campaña que arrancó con ciertas dudas, el gijonés vuelve a sonreír. "Esto se trata de sobreponerse a las diferentes situaciones y acabar lo mejor posible. De lo que más me alegro es de poder ayudar al equipo a conseguir la victoria", asegura.

Quince minutos después llegó el momento de Santamaría. El gijonés no pudo mojar ante el Antoniano, pero contra el Majadahonda se desquitó. "Nunca había marcado en play-off, es la primera vez que lo hago. Hoy (por ayer) lo hablé con el fisio del equipo, tenía ganas de mojar en un partido así", reconoce el delantero, que, como Cueto, se desgañitó para celebrar el tanto, quitándose la camiseta. "Para mí es algo muy fuerte. Vi la celebración de Javi y quise hacer lo mismo", explica el punta, que quita importancia a la tarjeta amarilla vista por ambos. "Ahora no tienen casi importancia, así que había que celebrarlo como se merece. Al suelo y sin camiseta", subraya.

El partido en el Cerro del Espino supuso el regreso de la dupla Cueto-Santamaría. "Con Javi me entiendo muy bien. Creo que nuestra mejor formación es el 4-4-2, juegue quien juegue", señala Santamaría, que, como su compañero en el frente de ataque, prefiere ser precavido de cara al encuentro de vuelta. "Va a ser un partido difícil, ellos no tienen nada que perder y van a salir a morder. No vamos a especular", apunta. "Tenemos que salir a ganar, sin pensar en el resultado de la eliminatoria. Un gol en contra nos puede meter mucha presión", sentencia Cueto. La delantera del Avilés llegará con la puntería afinada.