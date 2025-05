Impulso familiar para perseguir el sueño: los familiares de los jugadores del Avilés, volcados con los suyos

Entre el millar de aficionados del Avilés que conquistaron el Cerro de Espino había ciertas personas que sufrieron el partido de manera especial. Porque, además de seguidores blanquiazules, son madres, amigos o parejas de los protagonistas del duelo. En Majadahonda se citaron las familias de varios de los jugadores del equipo, como los de Gete, Álvaro Fernández o Mecerreyes, conscientes de que este era un encuentro histórico para el club y para su ser querido. "Confiamos a muerte a ellos, lo van a conseguir", coincidían todos, que, como no es de otra manera, estarán presentes en el Suárez Puerta el próximo sábado para terminar de certificar el sueño.

A la izquierda, Carolina Campal y Luis Mecerreyes.A la derecha, amigos y familia de Javi Rozada. | MIKI LÓPEZ, ENVIADO ESPECIAL DE LA NUEVA ESPAÑA

Luis Fernández estuvo hace una semana en el Suárez Puerta para presenciar, en primera persona, el encuentro ante el Antoniano y claro, siendo madrileño, no se iba a perder el duelo ante el Rayo Majadahonda. "Lo único que pido es que Álvaro no tenga que volver a sacar un penalti. Yo me pongo más nervioso que toda la grada", bromea el padre del guardameta blanquiazul, que en esta ocasión estaba rodeado de su mujer, la pareja del guardameta y varios familiares más. "No nos podíamos perder un partido así. Cuando vimos que tocaba este equipo sabíamos que teníamos que estar todos. Estamos muy orgullosos de él", asegura.

Impulso familiar para perseguir el sueño

Carolina Campal y Luis Mecerreyes ya estuvieron en Sevilla, donde aprovecharon para ver a una de las hermanas de Javi Mecerreyes, Laura. Los tres estuvieron animando en las gradas del Municipal de Lebrija, pero en el Cerro del Espino tan solo acudió el matrimonio. "Ahora están a nada de conseguir su objetivo, está todo muy bien encaminado", comenta la pareja, padres del único jugador avilesino de la plantilla. "A ver cómo se da la vuelta, pero nosotros tenemos mucha esperanza", coinciden.

Isidro Rozada bajó, escapándose de un fin de semana familiar, a Lebrija para apoyar a su hermano, pero a Madrid llegó con refuerzos. El hermano del técnico del Avilés tiene fe ciega en lo que puede hacer Javi. "Todavía queda mucho, hay que esperar al partido de vuelta, pero la confianza en él es absoluta", señala el ovetense, que, como durante toda la temporada, estará presente en el Suárez Puerta para comprobar si el técnico ovetense remata la faena. "No se puede faltar a una cita así, puede ser histórico para la ciudad", asegura.