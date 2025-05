El Suárez Puerta, directo al lleno: impresionantes colas para asistir a la final por el ascenso del Avilés

“Ni con los Rolling hay tantas colas”. El Suárez Puerta apunta a ser una fiesta para vivir la final por el ascenso a Primera Federación. Desde las 11.30 horas, momento en el que salió el anuncio de las entradas para el duelo, los aficionados blanquiazules hacen cola para tener su sitio en un día que promete ser histórico para la ciudad. Bocadillos, sillas de camping, libros… Los seguidores están armados con lo que haga falta para hacer cola y tener su sitio para el sábado. “Es un día que nadie se puede perder”, coinciden.

Manuel Quiles, el primero en la cola, llegó a la tienda del club a las once y media, cuatro horas y media antes de que se abriese la puerta. “No podía perderme un partido así. Ante el Antoniano hice cuatro horas de cola y hoy quería evitarlo”, señala el avilesino, que acudirá al encuentro con sus nietos. “Ahora que rematen la faena”, señala.

Unos de los más apañados en la cola eran Candela González y Saúl Fernández que, para no sufrir durante la espera, sacaron unas sillas de camping. "Vivo aquí al lado y, cuando vi el panorama, me acerqué al garaje a cogerlas", confiesa Fernández. "Yo estoy a punto de subir a por los apuntes para, por lo menos, aprovechar el tiempo", sugiere González. Ambos son muy positivos con el futuro del equipo. "Después de lo de Majadahonda sería muy gorda no conseguirlo. Hay que confiar", coinciden.

Las entradas para los abonados salieron esta tarde, a las cuatro, a la venta. Se mantendrá el precio de la primera eliminatoria, por lo que los socios deberán de adquirir su entrada para acceder al Román Suárez Puerta por un precio de 10 euros. Para ello, se debe presentar su carnet en la tienda para adquirir la entrada y se podrán retirar hasta cuatro localidades.

Los precios de los acompañantes van desde 20 euros en tribuna hasta los diez en uno de los fondos para los adultos. Los menores de cinco años podrán acceder de manera gratuita. La prioridad para los abonados se extenderá hasta el jueves. Cabe recordar que aquellos abonados que liberaron su asiento en la primera eliminatoria tienen un 50% de descuento en esta.

El viernes arranca la venta al público general, con previos que oscilan desde los 20 euros para los adultos en tribuna hasta los 12 por un asiento en uno de los fondos. Las localidades en la tribuna baja cuestan 15 euros.