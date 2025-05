El técnico vuelve al banquillo para la final por el ascenso

Javi Rozada, entrenador del Avilés, se mostró cauto a pesar de la victoria de su equipo en Majadahonda y aseguró que "todavía queda lo más difícil". El ovetense no quiere que sus pupilos se relajen y no da nada por hecho de cara a conseguir el ascenso de Primera Federación. Sobre el encuentro de ayer, el técnico se marchó contento y tuvo palabras de elogio para Santamaría y Javi Cueto, goleadores, e Isi Ros, al que calificó como "el jugador más especial que he entrenado".

Valoración del partido. "Ha sido un buen partido de final de temporada entre dos buenos equipos, cada uno con sus virtudes. El primer tiempo ha estado más igualado que el segundo. Salimos bien, supimos meter el balón por dentro. A partir del minuto 10 ellos se asentaron un poco más en nuestro campo, tuvieron más de volumen de juego, pero supimos controlar sus transiciones. Ellos tienen jugadores que son peligrosos a la hora de salir a la contra. En el segundo tiempo el equipo se soltó más, tuvimos más personalidad, logramos conectar más con la línea de ataque y fruto de ello vinieron los dos buenos goles, que nos dan la victoria".La mejoría en la segunda mitad. "Ajustamos un poco la presión. Nos estaban saliendo bien con sus tres centrales y eso hacía que Cueto y Santamaría se hundieran mucho. En la segunda parte ajustamos eso con Alarcón, estuvimos más arriba, y gracias a ello nos pudimos instalar en campo contrario. La mejoría con balón se explica porque al descanso les dije que jugasen con más confianza, porque somos muy buen equipo con balón, que hace las cosas bien. Quería que la gente se soltase. Eso, junto a otros pequeños matices sin balón, hizo que tuviésemos más volumen de juego".Vuelta al 4-4-2. "La anterior eliminatoria la jugamos con un 4-3-3 porque consideré que, para pasar de ronda, era el mejor sistema. Hoy pensaba que el 4-4-2 era mejor sistema para jugar contra el Rayo Majadahonda. Tenemos jugadores con mucha hambre, responsables y que interpretan muy bien lo que se les pide. Tengo buenos jugadores, que quieren crecer en el mundo del fútbol, y aunque hoy hemos tenemos ventaja, todavía no hay nada hecho. Me voy contento y con buenas sensaciones para la vuelta".Javi Cueto y Santamaría marcaron la diferencia. "Me alegró mucho por Cueto, porque lo ha pasado mal. Su año tiene muchísimo mérito, es un futbolista que va a jugar en categorías superiores y me alegro porque se lo ha trabajado. No se ha caído cuando ha estado mal, venía de dos años con poca participación en muy buenos equipos. También me alegró por Santamaría, que en la anterior eliminatoria estaba fastidiado porque no apareció. Tuvo un contexto muy complicado, solo arriba contra un equipo muy físico. Se lo merecen los dos, estoy seguro que crecerán en el fútbol".La entrada de Isi Ros, decisiva. "Tuve un poco de guerra con él, porque quería jugar y tuve que explicarle que tenía que entrar en la segunda parte. No entrenó en toda la semana, estaba un poco tocado, pero es un fenómeno. Es un jugador especial, probablemente el más especial de los que he entrenado. En el campo tiene magia, algo distinto, y fuera es un chaval con un corazón enorme. Como entrenador, tengo la responsabilidad de que sus últimos 3-4 años los juegue al máximo nivel".La vuelta en el Suárez Puerta. "No está nada hecho. Tenemos que estar contento porque hemos ganado fuera de casa en un encuentro crucial. Ahora tenemos que hacer un partidazo en el Suárez Puerta, salir a ganar desde el minuto uno con hambre y ambición, con nuestra gente. Este resultado nos da confianza para afrontar la semana, pero ojalá estuviese hecho. Todavía queda lo más difícil".

Después de tener que vivir los dos últimos encuentros desde la grada por sanción, Javi Rozada volverá al banquillo del Avilés para el partido más importante de la temporada, el que se disputará el próximo sábado a las 20 horas en el Suárez Puerta. El ovetense fue expulsado en la ida de la semifinal de play-off ante el Antoniano cuando, en los últimos minutos, calificó el arbitraje como "muy casero" tras un penalti muy polémico. El entrenador del Avilés se perdió los dos siguientes encuentros, la vuelta ante el Antoniano (que los blanquiazules consiguieron rematar en la prórroga) y el encuentro de ayer en el Cerro del Espino. Rozada tuvo que ver el encuentro desde la grada, donde sufrió tanto como los aficionados que le rodeaban. Tras cumplir los dos partidos de sanción, el extécnico del Oviedo ya se podrá sentar en el banquillo. Miguel Méndez, por su parte, pasará a ser el segundo entrenador, su cargo habitual durante el transcurso de la temporada.