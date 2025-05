Una de las intrahistorias del asalto del Avilés al Cerro del Espino: Isi Ros, la bala que revolucionó Majadahonda

Dicen los que saben de fútbol que, con el paso de los años, los jugadores que salen desde el banquillo tienen cada vez más importancia en el devenir de los encuentros. Ese futbolista que, cuando la mayoría de piernas están cansadas, puede saltar al terreno de juego y revolucionar todo. Ese fue el papel de Isi Ros en el encuentro ante el Rayo Majadahonda, el Rayito, y hay que decir que bordó su rol. Sin el murciano no se puede entender la gran segunda parte que firmó el Avilés y, gracias a su esfuerzo defensivo y su capacidad para sacar al equipo de atrás, los blanquiazules pudieron dar un puñetazo sobre la mesa. Rozada se guardó una bala en la recámara y, con ello, pudo disparar mejor que nadie.

Que Isi Ros jugase en El Cerro del Espino era algo que en los días previos al partido parecía muy improbable. El murciano, que a principios de semana parecía que se podría entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros, sufrió una grave molestia que hizo que prácticamente estuviese descartado para saltar al césped de El Cerro del Espino. Pero si algo le gusta al extremo son partidos como los del domingo, donde la pelota arde y la presión es máxima, por lo que dio todo de sí para poder estar presente en la cita. Fisio, trabajo fuera de lo habitual... Todo lo que hiciese falta para poder ayudar ante el Rayo Majadahonda.

Finalmente, Rozada prefirió apostar por Alarcón, para así no forzar con el extremo, aunque como el propio técnico reconoció, no fue una gestión sencilla. "Tuve un poco de guerra con él, porque quería jugar. Le tuve que explicar que tenía que entrar en la segunda parte. No entrenó en toda la semana, estaba un poco tocado, pero es un fenómeno", reveló el entrenador tras el encuentro. De hecho, el ovetense se deshizo en elogios. "Es un jugador especial, probablemente el más especial de los que he entrenado: en el campo tiene magia, algo distinto, y fuera es un chaval con un corazón enorme. Como entrenador, tengo la responsabilidad de que sus últimos 3-4 años los juegue al máximo nivel porque se lo merece", confesó.

Gracias a poder reservarle para la segunda mitad, el Avilés tuvo una bala que le permitió hacerse con el encuentro. El murciano no tuvo una influencia directa en los goles, pero su entrada fue lo que necesitaba el equipo para tratar de frenar los embistes del Rayo Majadahonda, que tras el descanso salió a hacerse por el partido. Isi Ros marcó la diferencia con su actitud a la hora de presionar, protagonizando varias entradas cerca de su área rival claves para que los madrileños no pudiesen centrar. A eso le sumó, además, su habitual desparpajo para lanzarse al contragolpe, metiendo el miedo en el cuerpo a los madrileños cada vez que realizaba una conducción.

Isi Ros sigue dejando a deber en lo que a cifras se refiere, anotando tan solo un gol en su segunda etapa como blanquiazul, pero actuaciones como las del domingo demuestran que el Avilés acertó a la hora de lanzarse a por su contratación. Ahora solo le queda un encuentro para conseguir aquello que no logró hace dos temporadas. Quizás el destino le tiene preparado que, tras marcar la diferencia en la ida desde el banquillo, en la vuelta pueda protagonizar uno de los goles saliendo como titular. Rozada tiene a su bala para cerrar el ascenso en el Suárez Puerta.