Nacho Galán, tras el ascenso del Círculo a Segunda FEB: "Se abre una posibilidad, Gijón tiene potencial para ligas altas"

Una punto de apoyo sobre el que relanzar el proyecto. Así se toma el Círculo Gijón el primer ascenso que consigue en la pista, el logrado el domingo a Segunda FEB. El entrenador del primer equipo y alma del club, Nacho Galán, está convencido de que el techo del baloncesto en Gijón es más alto, y pide más apoyo institucional y privado para alcanzarlo. "A veces necesitas alguna victoria importante como consolidación de los proyectos", dice, recordando el triunfo del ascenso ante el Aridane. El Círculo aspira ahora a aprovechar la ola de apoyos para cimentar el futuro más próximo.

¿La del domingo era una victoria muy necesaria?

Fue una gran alegría. Creo que hemos hecho cosas muy interesantes estos años, pero faltaba esa gran victoria de la que nos fuésemos a acordar en el futuro. A veces necesitas un triunfo así de consolidación de proyectos. Con lo que cuesta ahora, además... Me acuerdo de que cuando subimos a Primera B, la segunda categoría, con el Gijón Baloncesto veníamos directamente de EBA.

El equipo perdió la primera oportunidad de subir el sábado y se la jugaba a una carta.

Hubiera sido muy injusto no subir por un triple cuando faltaban dos segundos, cuando antes hay una falta grave previa que me reconocieron los árbitros una vez que vieron otra vez el partido. Hubiéramos tirado dos tiros libres a falta de cuatro segundos con el partido empatado. En cualquier caso, esa noche nadie daba un duro por nosotros, estaba la gente hundida. Lo que más trabajamos fue el tema anímico. También la recuperación porque solo tuvimos doce horas entre un partido y otro, y el Aridane casi un día entero.

Esa recuperación física y anímica pareció un éxito, a tenor del buen partido que jugó el equipo para subir.

La idea era empezar bien, con consistencia, y con gente que no hubiera jugado tantísimos minutos. Pudimos combinar bien los quintetos, el físico con el talento, en función de lo que tenían ellos en la pista. Ellos interiormente no son demasiado poderosos, jugaban con cuatros y a veces con cinco abiertos, y tuvimos que adaptarnos.

Por eso apostó muchos minutos por Salva Gallego de cuatro, que le respondió con un partidazo.

Salva nos da mucho juego, es capaz de defender a interiores y exteriores, y Michael (Okafor) también. Sherif (Idris) y Sergio (Martínez) tienen más problemas. Las combinaciones funcionaron, todos jugaron muy bien. Miki (Botas) dio muy buenos descansos a Samu (Barros), Lance (Paul), que vio que no tenía el día, dio nueve asistencias... La estrategia el, físico y la mentalidad nos dieron esa victoria tan guapa el último día.

El sábado, día de la derrota ante el Molina, hubo una gran asistencia de público al Palacio.

Calculamos que había unos dos mil espectadores, y ese día no repartimos ninguna invitación, las invitaciones fueron el jueves. En Gijón somos de baloncesto en general. A lo mejor este año había mucha gente que no estaba enganchada porque algún rival era de bajo nivel, pero la teníamos en LEB Plata, entonces era difícil bajar de 1.500 personas. Creo que vamos a recuperar a esa gente.

¿Qué supone el ascenso a Segunda FEB?

Estamos hablando de una liga que ya es profesional. El coste de la plantilla es similar, salvo que decidas estar en puestos punteros, pero hay una gran diferencia en derechos de inscripción, fichas, arbitrajes, desplazamientos, obligaciones, avales... podemos hacer un esfuerzo, pero si no tenemos colaboración no podemos, arrastraremos el nombre del equipo porque no cumpliríamos los mínimos.

¿Percibe un incremento en esa colaboración?

Eso ya no depende de nosotros, depende de las instituciones. Me consta que hay predisposición en la nueva Corporación, que se da cuenta de que el deporte en Gijón es muy importante y no solo los grandes acontecimientos, sino que cada quince días se pueda disfrutar de un espectáculo de baloncesto. El concejal de Deportes está concienciado de hacer lo posible y que con un poco de apoyo podemos consolidar el equipo en categorías más altas. Vemos casos de ciudades con ayuntamientos volcados con su equipo, en Oviedo, por ejemplo. Ojalá podamos rivalizar con el Oviedo y que sea porque subimos nosotros, les deseo lo mejor.

¿Se van a mover ya?

Hay que aprovechar la ola, estas semanas son cruciales. Si no, directamente no nos inscribimos. No vamos a salir para hacer lo que nos pasó en la última época en Plata, que entre la pandemia y la restricciones de público estábamos asfixiados. Creo que es un buen momento, habíamos jugado en plata por una invitación de la Federación y se abre una posibilidad en la pista. Gijón tiene potencial de sobra para tener un equipo potente en ligas altas.

¿Cómo ha sido la experiencia de organizar la fase de ascenso?

Estamos muy contentos porque hemos recibido muchísimos mensajes de felicitación, más allá de los deportivos. Se nos va a tomar más en serio, organizar es más complicado de lo que pensábamos. No es un tema económico, no hay que pagar ningún canon, pero hay que hacerse cargo de muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta que durante la temporada somos media docena de personas las que nos repartimos todo.

Llamaba la atención durante los partidos las llamadas constantes a la deportividad y los elogios hacia el rival del speaker.

Siempre hemos intentado transmitir eso, queremos un equipo deportivo. No hemos tenido ni un solo problema en los 8 años que llevamos, ni expulsados ni sancionados. Para mí es muy importante porque está en nuestro ADN. Hay que aprovechar en la buena dirección el altavoz que nos da el deporte, en 30 años de empresario he hecho cosas importantes que no han tenido la más mínima repercusión.

¿Ya ha pensado en la configuración de la próxima plantilla?

Es un poco pronto. La filosofía es la de mantener el bloque en la medida de lo posible porque estos chicos se han ganado el ascenso. Algunos ya me han dicho que va a ser su último año por sus circunstancias, pero lo normal es que ellos quieran seguir y que yo quiera que sigan. La mayoría me han transmitido que están contentos, y no me lo dijeron en la euforia del momento del domingo, sino antes. Sergio me dice que nunca había estado tan feliz, Yoeri (Hoexum) que le hemos encontrado su manera de jugar... Quiero que sean protagonistas.

n