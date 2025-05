El jugador de la NBA que jugó en Gijón y asegura que "Asturias es especial para mí, me dio la oportunidad"

"Llegué acá con 18 años con muchos sueños, pero ninguna certeza. Entonces era extranjero, necesitaba dos años para sacar el pasaporte y no tenía dónde jugar. El Gijón Baloncesto me dio la oportunidad y luego, una vez ascendido, redobló la apuesta. En mi opinión, una gran muestra de coraje de Moncho (López, el entrenador). Por eso Asturias, Gijón, es un sitio especial para mí". Asturias, Gijón, Avilés (donde ayer se celebró la Gala del Deporte) se reencontraron ayer de nuevo con Luis Scola, exestrella de la NBA, y sus compañeros del Gijón Baloncesto que lograron el último ascenso de un equipo de la región a la ACB, en 1999. Hace 25 años. Salvo Linton Townes, que no pudo ser localizado por los miembros de la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado, el resto de la plantilla y el cuerpo técnico (con el fallecido Ed Johnson en el recuerdo de todos) subió ayer al escenario del Niemeyer.

El periodista radiofónico David González, a la izquierda, con Luis Scola y Moncho López, ayer, durante la gala. | LUISMA MURIAS

Para añadir espectacularidad al momento, los homenajeados fueron saliendo uno a uno, presentados por el maestro de ceremonias, Heri Frade, como si fueran los minutos previos a un partido. La organización entregó a cada uno una reproducción de la foto de celebración del ascenso, que fue recreada por los protagonistas ayer con el público de fondo en lugar de los aficionados en la plaza Mayor de Gijón.

En la imagen superior, Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Miguel García (entrenador) y Rodrigo Germade, del K-4 bronce olímpico en París, con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. En el centro, el periodista televisivo Jesús Álvarez, a la entrada del Niemeyer. Sobre estas líneas, los miembros de la Asociación Sin Límites, con la directora general de Deporte, Manuela Fernández. | LUISMA MURIAS

Los asistentes pudieron aplaudir, además de a Scola, a los entonces jugadores Óscar Cobelo, Rubén Suárez, Javi Rodríguez (ahora comandando en el banquillo el proyecto del Alimerka Oviedo Baloncesto de Primera FEB), Luis Merino, Carlos Uzal, José Ramón Esmorís, José Carreño, Josep Pacreu, Diego Sánchez y Pedro Rodríguez; a los entrenadores Moncho López (ahora en el Ourense, también de Primera FEB) y Alberto Fernández Hevia; al entonces presidente, José Ramón González; al gerente, Alberto Suárez Braña, y al directivo José Cieza.

"Esto me genera un poco de melancolía", admitió antes de subirse al escenario Luis Scola, que reconoció que hacía más de veinte años que no pisaba Gijón: "Estuve dando una vuelta hoy y me enojé conmigo mismo por no reconocer las calles, aunque sí algunas áreas de la ciudad. Tuve la oportunidad de vivir en muchas partes del mundo diferentes, pero este fue mi primer lugar tras salir de mi casa, es un recuerdo especial".

Al final todo fue un éxito, tanto la estancia del argentino en Gijón como su carrera posterior, que le llevó a ganar numerosos títulos con el Baskonia, a ser un jugador destacado de la NBA y a ganar el oro olímpico de Atenas-92 con una selección argentina inolvidable. Pero su aterrizaje en Gijón no estuvo exento de dificultades. "Recuerdo un inicio temeroso y un final a toda confianza. En mi memoria, además del día del ascenso en Menorca, en una cancha chiquitina con mucho calor, mucha humedad, están las dificultades iniciales. Se perdieron partidos y la gente estaba nerviosa. Recuerdo uno de los primeros partidos ante el Tenerife en el que jugaba Chad Varga, que había estado en el Gijón. Perdimos, jugué fatal y pensé: ‘Esto va a estar difícil’. Afortunadamente, salió bien", apunta el exjugador, ahora máximo accionista del Varese italiano, club en el que se retiró en 2021.