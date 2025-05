El ascenso, a pedir de boca: las propuestas culinarias para un día histórico para Avilés

Antes de tener la oportunidad de hacer historia es obligatoria tener la barriga bien llena. Es imposible imponerse en los duelos aéreos, parar penaltis o anotar un gol cruzar si la tripa está vacía. Por ello, tres de los cocineros más reputados de la ciudad ha pensado varios platos con los que los jugadores del Avilés puedan cargar fuerzas para tratar de cerrar la eliminatoria ante el Majadahonda. Bogavante, merluza, solomillo confitado "Suárez Puerta"... Con todo ello los blanquiazules podrán cargar sus pilas para un momento histórico.

Alejandro Villa, chef del Pandora, es uno de los grandes diamantes que tiene la cocina asturiana y, especialmente, de la avilesina. No solo regenta el restaurante familiar, si no que también se hará cargo de las cocinas del nuevo hotel de lujo de Avilés, ubicado en el Palacio de Josefina Balsera, además de abrir un local en la plaza de Abastos. Su apuesta para conseguir el ascenso es puramente avilesina: ensaladilla ibérica con mayonesa de siracha y longaniza frita de Avilés, ventresa de bonito (rulado en Avilés) a la brasa con salsa a la avilesina, solomillo confitado ‘Suárez Puerta’ y, para cerrar, tiramisú con barquillos de una de las instituciones de la ciudad, Pelayo el barquillero, y helado de mantecado. Villa, amante del fútbol, no podrá estar en el Suárez Puerta este sábado al coincidir con el turno de cenas de su restaurante, pero no esconde su pasión por los colores blanquiazules. "Este va a ser el año, tienen que acabar de cosneguirlo", sostiene.

El restaurante La Chalana es uno de los puntos de la ciudad donde se sienten especialmente los colores blanquiazules. De hecho, para el viaje a Majadahonda pagaron un autobús para que los aficionados avilesinos pudiesen estar en tierras madrileñas. La recomendación de su jefe de cocina, Alberto Pérez, es una de las especialidades de la casa, bogavantes que además cuidan en su propias cetáreas. "Es un plato espectacular y sirve tanto par ael día como para la noche. Nosotros lo acompañamos con verduras y es muy contundente, te pone como una moto", señala el cocinero, que apunta que este es uno de los platos más vendidos del restaurante.

Desde el restaurante de la Torre del Niemeyer apuestan por hacer gala de uno de los barrios más icónicos de la ciudad, el de Sabugo. Y es que, según explican, la flor de saúco y el nombre de la zona están íntimamente ligados. Por ello, su plato escogido es una merluza al vapor con pilpil, kombucha de saúco, aceite de sauco y hiervas de la colina de Sabugo, pura inspiración en la ciudad.

Los tres establecimientos, referentes de la hostelería de la ciudad, confían en que el Avilés pueda, este sábado a las 20.00 horas, conseguir su ansiado objetivo, el ascenso a Primera Federación. Aunque a ellos les pille en plena jornada laboral, calentando los fogones para el turno de las cenas, sus corazones estarán, a buen seguro, apoyando al equipo de la ciudad en un día histórico para todo el mundo.