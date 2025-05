Buscando un ascenso con autoridad: así ven al Avilés dos de los principales líderes socialistas de Asturias

La fiebre por el Avilés ya llega hasta a las más altas esferas. Tanto Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, como Adrián Barbón, presidente del Principado, han querido mostrar su apoyo al club blanquiazul de cara a su lucha por hacerse, el sábado, con un hueco en Primera Federación. "Tengo confianza", confiesa la regidora avilesina, que en principio estará en las gradas del Suárez Puerta para animar, al igual que hizo en el encuentro ante el Antoniano.

Mariví Monteserín | MIKI LÓPEZ

"La semifinal ante el Antoniano la viví con muchos nervios. Me cuesta ir al campo porque me excita mucho. Estaba confiada, sobre todo viendo a Álvaro Fernández, que me encantó", señala Monteserín, que reconoce "pasarlo mal porque me meto totalmente en la situación". "Si tenemos un poco de suerte todo lo demás está de nuestro lado", apunta la alcaldesa, que destaca la gran presencia de vecinos de la ciudad en Majadahonda el pasado fin de semana para acompañar al equipo.

Monteserín cree que, para sentenciar la eliminatoria, "hay que saber jugar y tener suerte" y reconoce que le gusta que crezca la afición por el fútbol en la ciudad. "Es algo que identifica a la ciudad y da movimiento, me interesa mucho como un fenómeno que une a la ciudadanía", comenta la alcaldesa, que tampoco quiere olvidarse del resto de deportes que pueblan la ciudad, como el balonmano, el baloncesto o el voleibol. "Lo importante es que somos una ciudad deportivamente muy activa. El único problema es que no damos suficiente para poder invertir y subvencionar", sentenció.

Por su parte, aunque es seguidor confeso del Titánico de Laviana, Adrián Barbón no dudó en colocarse la bufanda del Avilés tras su paso por la Gala del Deporte Asturiano, celebrada el pasado martes en el Centro Niemeyer. "Este año subís", festejó el presidente del Principado mientras se engalanaba con los colores blanquiazules.

Desde la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés también han querido mostrar su apoyo al Avilés, que juega "un ascenso histórico". "El Real Avilés es un equipo de fútbol muy unido a la historia del Principado de Asturias y de Avilés desde que fue fundado", señalan desde la entidad, que en 2023 otorgó el Premio Honorífico "Carlos Larrañaga" al club "por su destacada trayectoria en el ámbito deportivo".

"La Cámara de Comercio de Avilés considera que no cabe duda que, de conseguir el merecido ascenso a la Primera Federación, dará a Avilés y su comarca reconocimiento y relevancia no sólo en el ámbito deportivo, sino que también propiciará el crecimiento económico, impactando directamente en la hostelería, la hotelería y el comercio, así como en el sector transporte", afirman.