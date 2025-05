La capitana del Telecable hockey sobre patines Sara Lolo anuncia su adiós: "Me voy feliz y orgullosa"

Sara González Lolo anunció ayer, en la pista de La Algodonera –el mismo lugar donde dio sus primeros pasos con un stick–, que esta será su última temporada como jugadora del Telecable Hockey Club. A sus 33 años y con más de dos décadas dedicadas al club de su vida, la capitana dice adiós al hockey profesional.

La familia Lolo en La Algodonera: de pie, por la izquierda, Ana, su madre; Sara, su hermana Elena, exjugadora del club, y su tía Emma. Sentada, Flor, la abuela. / Marcos León

Más allá de los números, de las medallas, de los récords –que los tiene todos–, lo que deja Lolo es un legado tejido con compromiso, amor por un club y una historia de fidelidad que ya no abunda.

Han pasado más de veinte años desde que una niña, con los patines recién comprados, se metía por primera vez a una pista, aquella vez La Algodonera. Ayer, en ese mismo lugar donde todo empezó, Sara anunció que esta será su última temporada. Con voz serena, emocionada, y con la mirada puesta en el pasado, la capitana del Telecable Hockey Club cerró un ciclo que ha marcado una era en el deporte gijonés.

"Han sido más de 20 años de ilusiones, de fantasías y de sueños compartidos", confesó Lolo, arropada por su familia, compañeras y cuerpo técnico. Un discurso honesto, agradecido y lleno de cariño. "Nunca podré dar las gracias suficientes a este club, que me formó como deportista y como la persona que soy hoy".

Desde entonces, la gijonesa ha reescrito la historia del club con seis Copas de Europa, cuatro OK Ligas, cinco Copas de la Reina y una Intercontinental. Pero lo que la define no es el palmarés, sino la manera en la que ha sabido liderar. Discreta fuera de la pista, infatigable dentro. Capitana desde 2015, su presencia ha sido brújula y sostén para generaciones de jugadoras. "He disfrutado de deportistas extraordinarias, de amigas que me llevo para toda la vida", recordó, haciendo mención especial a su familia, a los técnicos, a las compañeras y a quienes "desde la sombra" sostuvieron el proyecto.

"Gracias por tantas enseñanzas, por tanta paciencia, tanto cariño y, sobre todo, por la compañía", dijo, en una intervención que fue más un abrazo que una rueda de prensa. También tuvo palabras para su madre, Ana, quien aseguraba sentirse orgullosa de la decisión de su hija: "Me alegro de que haya tomado siempre el camino que ella ha querido. Y nosotras hemos estado ahí para apoyarla siempre. Ahora toca otra etapa".

Lolo se marcha en su mejor versión: con 33 años, jugando en casa, liderando un equipo que sigue soñando en grande. Si el Telecable gana este fin de semana, sumará su quinta liga. Pero incluso si no llega ese título, lo de Sara ya es eterno.

"Me bajo de los patines, me voy feliz y orgullosa del trabajo y del recorrido", cerró la capitana.