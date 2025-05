Miriam Cortina, importante baja en el Lobas Oviedo

El Lobas Global Atac Oviedo afrontará la temporada 25-26 sin una de sus jugadoras más importantes en los últimos años, Miriam Cortina. La central gijonesa deja el club por motivos personales. "Me voy haciendo mayor y por tema de trabajo, principalmente, y de pareja me voy de Asturias, no me queda otra que dejar el club", lamenta Miriam, que reconoce: "si por mí fuera, me quedaría en Oviedo todos los años que el cuerpo lo permitiese porque es un club que desde el inicio me trató como si estuviera en mi casa". Miriam se incorporó a las Lobas en 2018 y ha cumplido siete campañas, con éxitos como el ascenso a División de Honor Oro de la 21-22 y el ascenso a la Liga Guerreras en la 22-23.