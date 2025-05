Natalio, capitán del Avilés: "Conseguir el ascenso con el Avilés sería un sueño hecho realidad"

Natalio está viviendo unas de las semanas más emocionantes desde que, hace cuatro años y medio, decidiese fichar por el Avilés, cuando el equipo estaba en Tercera. Quién le iba a decir que, en menos de un lustro, el equipo blanquiazul iba a arrastrar a casi mil personas a Majadahonda y que este sábado metería a más de ocho mil en el Suárez Puerta. Sueña con poner el broche de oro a su periplo como blanquiazul. Hace un año, un tanto suyo salvó al club de bajar a Tercera Federación, y ahora quiere un tanto en la final que ayude al equipo a alcanzar Primera Federación.

¿Cómo está viviendo estas semanas?

Estoy tranquilo, más que hace dos años. No por el resultado, que también, sino porque confío mucho en este grupo. Estamos haciendo las cosas bien. Veo, además, a la gente volcada, que nos va a dar mucho apoyo. Ojalá meter más gente que hace dos temporadas. Lo vivo con intensidad, estoy en el final de mi carrera y es difícil que vuelva a vivir esto. Lo disfruto al máximo.

¿Qué diferencias ve respecto a hace dos años?

Hace dos años éramos novatos. Estábamos haciendo una escala da muy grande, muy agresiva, y no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Ahora sí que nos paramos a pensar en lo que estamos haciendo, la respuesta de la gente, qué pasaría si lo conseguimos… Yo me lo tomo con más tranquilidad. En el fútbol sabemos que puede pasar cualquier cosa.

Muchos proyectos deportivos necesitan una gran decepción antes de sus objetivos. Le pasó al Manchester City antes de lograr la Champions, le puede pasar al PSG… ¿Cree que lo del Granada B de 2023 fue algo similar?

No hace falta irse tan lejos, el Ourense pasó de jugar play-out a ascender directo al año siguiente. Eso hace que el camino sea más bonito. Si lo conseguimos va a ser espectacular tanto para la ciudad como para el club y el presidente, que es el máximo responsable y el que más se lo merece después de todo lo que ha pasado. Sería un sueño hecho realidad.

¿Pensaba que esta temporada podría acabar con ascenso? Vienen de casi descender.

Viendo el presupuesto, los fichajes, el entrenador, el trabajo del cuerpo técnico… Sabía que íbamos a conseguir cosas. Nunca pensé en el ascenso, eso es verdad, porque el año pasado pecamos de hablar de campeonar y la liamos. Este año hemos ido paso a paso y con tranquilidad, sabiendo de lo que veníamos, porque en el fútbol si sacas un poco el pecho te lo hunden rápido. Hemos tenido muchas adversidades, pero nos hemos sobrepuesto a ellas.

Este año, además, usted ha vivido un cambio de rol, pasando de ser titular indiscutible a suplente. ¿Cómo ha llevado ese cambio? Se que es competitivo y quiere jugar siempre.

Me sigo enfadando cuando no juego (risas). Soy un profesional y trabajo para estar bien cuando me toque salir. También soy consciente de que tengo una edad, que son muchos partidos y que no puedo estar al máximo siempre. Creo que soy un jugador de 50 o 60 minutos buenos, pero es verdad que soy ambicioso y quiero jugar siempre. Me enfado cuando no estoy en el once y al siguiente lunes vengo a entrar como el que más. Este año, para los minutos que he jugado, tengo un gran promedio goleador, casi llegó a los diez tantos. Y todavía me queda un partido.

¿Sueña con meter el gol que certifique el ascenso?

Ya no sería el del ascenso, pero meter uno en una final de play-off es muy bonito. Que sea en casa, con tu gente, tu familia… Sería algo redondo. Empecé este proyecto en categorías muy jodidas y conseguir llevarlo al fútbol profesional sería un sueño.

Vino al Avilés hace cuatro años y medio, cuando casi no había gente en las gradas, y ahora siguen al club mil personas en un desplazamiento multitudinario a Madrid.

Me acuerdo de cuando empecé, que la gente de la grada se contaba con los dedos de la mano. De hecho, la grada José Cueto estaba cerrada. Era impensable, aunque es verdad que Baeza lo tenía muy claro. Me dijo: "vamos a coger este equipo, que tiene mucho margen de mejora aunque tenga mucha deuda, y necesito a alguien como tú en el campo para que nos ayude". Por aquí han pasado muchos compañeros a los que mando un fuerte abrazo, porque gracias a ellos hemos hecho que el club crezca.

¿Cree que esta temporada se están recogiendo los frutos de lo hecho hace dos años?

Solo hace falta ver cuando vamos a las escuelas, que ves a los niños con las camisetas de los jugadores. Antes era algo impensable. Ahora vas por la calle y la gente te para, te anima, te agradece tu esfuerzo… Esas cosas son la mayor satisfacción para un futbolista. Lo que estamos consiguiendo en Avilés, poder enganchar a tanta gente, que se formen colas para conseguir entradas... Tiene que servirnos como motivación para el sábado.

Esta temporada ha cumplido 40 años. ¿Cómo hace para mantenerse en forma?

Para mí la alimentación es sagrada. Desde siempre he tenido una buena educación a ese nivel, desde que empecé como profesional trabajé con nutricionistas y le daba mucha importancia al trabajo en casa, al entrenamiento invisible. Todo lo que tiene que ver con el descanso, beber agua, comer bien… Para mí es muy importante. Al final eso se nota, un futbolista cuando no está bien de peso es como si llevase una mochila encima, te notas pesado y la recuperación no es la misma. Aunque mi mujer tiene un don para la cocina, yo me tengo que resistir.

¿Cómo se imagina el partido del sábado?

Va a ser un partido muy difícil. Tratamos de evadirnos de lo que está pasando fuera, hemos hecho una burbuja en el vestuario, porque sabemos que hay gente que da prácticamente por hecho el ascenso y no es así. Jugamos contra el mejor visitante de su grupo, con jugadores con talento, que en la ida no tuvieron su mejor día, pero son muy buenos. Tenemos que evitar que nos metan gol en la primera parte para que el partido sea largo. Nosotros iremos a atacar ya ganar el partido, no vamos a especular. Será un partido muy bonito, sobre todo para el público, y creo que metiendo un gol podremos estar tranquilos.

¿Cómo hacen para evadirse?

Es complicado. Cada uno tiene que ser profesional y leer cosas hasta cierto punto. Hay que superar esa ansiedad, porque luego puedes saltar al campo excesivamente revolucionado. Nosotros tenemos que estar tranquilos, que la gente nos apoye y que se les escuche, porque necesitaremos de todos.

¿El sábado puede ser el último partido de Natalio con el Avilés?

Justo acabo de hablar con Baeza y me ha dejado claro que si subimos y no me ve en el campo se enfadará conmigo. Su explicación es que hemos estado en muchas batallas, que hemos perdido y hemos ganado, hemos sufrido mucho, lo hemos peleado y ahora quiere que toque la parte bonita. Si estoy bien físicamente y la cabeza me dice continuar, seguiré, pero lo hablaremos a partir del lunes.

n