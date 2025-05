"Este Avilés se parece al mío salvo en una cosa: este año va a subir"

Emilio Cañedo sigue desde la distancia a un Avilés que, tras ganar 0-2 al Rayo Majadahonda, tiene muy cerca el ascenso a Primera Federación. El técnico ovetense, que dirigió al Mosconia durante parte de esta temporada, sabe de primera mano lo que se está viviendo en el club del Suárez Puerto porque le pasó algo muy similar hace dos temporadas. Le faltó muy poco al Avilés para lograrlo entonces y ahora tiene la posibilidad de culminar el gran objetivo que persigue la entidad presidida por Diego Baeza. El segundo año de Cañedo en el Avilés fue más duro y acabó con su destitución, pero el ovetense, desde esa experiencia, se considera un "forofo" más de un club al que siempre tendrá cariño.

-¿Ha seguido al Avilés esta temporada?

-Sí, lo sigo a diario, me gusta estar al tanto de la actualidad del equipo. Desde que estuve allí soy un forofo y un avilesino más.

¿Va a los partidos?

-He ido a ver a algunos en directo, pero estos de la promoción no los pude seguir.

-¿Cómo explica la evolución del equipo esta temporada?

-Están siguiendo una línea paralela a cuando estuve yo hace dos años, con una primera vuelta dubitativa y una segunda espectacular. Veo paralelismos con lo que sucedió hace dos años, salvo por una cosa: este año se va a conseguir el ascenso. Es el destino que se merece la ciudad, el club y la afición.

-¿Se fía del resultado del partido de ida?

-Como bien dijo el entrenador, Javi Rozada, es fundamental no confiarse por ese resultado y salir a ganar el partido desde el primer minuto.

-El equipo comenzó con problemas por las lesiones y se ha ido entonando. ¿Le suena?

-Insisto, es un camino paralelo al que seguimos nosotros hace dos temporadas. Se han superado muchas dificultades durante todo el año, se ha trabajado mucho. Los refuerzos de invierno, como sucedió en mi temporada, han sido muy positivos para que el equipo evolucionara. Gente como Isi Ros y Alarcón dieron un plus al equipo. Que Alarcón se consolidara en la titularidad y que llegase Isi fue importante. Tener a futbolistas con hambre como Javi Cueto y Santamaría, también. Se ha formado un equipo equilibrado entre veteranos y jóvenes. Me da la sensación también de que es un vestuario unido, que es algo fundamental para conseguir un objetivo como este tan bonito por el que están peleando ahora.

-¿Qué me dice del entrenador, Javi Rozada?

-Creo que Javi es un auténtico especialista en los play-off, los ha ganado todos, hasta el play-out que tuvo que disputar el año pasado con el Avilés.

-¿Qué virtudes destaca de él?

-Es un entrenador que le saca mucho rendimiento a sus equipos, conoce a los rivales y sus equipos quieren ser protagonistas. También saca mucho rendimiento a los futbolistas.

-¿Qué siente viendo algo tan similar a lo que usted vivió hace tan solo dos años?

-Me siento un poco partícipe de todo esto. Hace dos años se empezaron a hacer cosas bien, se generó una ilusión y una identidad en una ciudad de fútbol, como es Avilés, que se merece estar en Primera Federación y un poco más cerca del fútbol profesional.

-La afición se ha volcado con el equipo. Usted vivió algo parecido, ¿no?

-Fue el año en el que se empezó a generar esa identidad. Este año, después del disgusto que supuso el pasado, se va a superar esa ilusión porque se sabe lo que cuestan las cosas.

-¿Qué puede suponer para el Avilés y para la ciudad el ascenso?

-La diferencia es estar cerca del profesionalismo, que es donde se merecen estar el Avilés y la ciudad.

-¿Una recompensa al trabajo de estos últimos años?

-Independientemente de lo que suceda, el mejor reconocimiento es la repercusión regional y nacional que está teniendo el club por hacer las cosas bien.

-¿Irá el domingo el partido?

-No voy a poder ir por un compromiso familiar, pero lo estaré siguiendo desde el primer minuto hasta el último.

-¿Se imagina cómo será la celebración si se logra el ascenso?

-Lo primero es conseguirlo, no me gusta pensarlo antes de que suceda, pero me imagino que toda la ciudad se va a echar a la calle para celebrarlo a lo grande.