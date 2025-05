Los avilesinos en Primera Federación quieren al Avilés con ellos: "Es donde merece estar"

Que Avilés es cuna de talento en el mundo del fútbol nadie lo pone en duda. Por sus calles han correteado nombres de la talla de Enrique Castro, Quini, o Marcelo Campanal, entre otros. Y, por ello, en Primera Federación, categoría en la que sueña con estar el Avilés el año que viene, hay una buena representación de la ciudad. Tres nombres, Marco Suárez, Berto Cayarga y Berto González, defendieron esta campaña las camisetas de Unionistas, Real Unión y Amorebieta, respectivamente. Ahora, ya de vacaciones, los tres son positivos de cara al futuro del Avilés, de su ascenso a Primera Federación. "Es donde el club de la ciudad se merece estar", coinciden.

"La ventaja que tienen es grande, creo que ahora tienen que hacer un partido donde pasen pocas cosas e intentar cazarles a la contra. Si no comenten ningún error creo que lo tienen bastante encarrilado", señala Cayarga, que este sábado estará en el Suárez Puerta para vivir en primera persona el encuentro ante el Rayo Majadahonda. "Estuve también contra el Granada B y me encanta ver la ilusión que, durante estos días, se crea en la ciudad. Todo el mundo quiere que el Avilés ascienda y van a hacer todo lo posible para que así sea", indica. Tras pasar por equipos como el Deportivo o el Real Unión, Cayarga sabe perfectamente lo que es la Primera Federación. "No hay ningún equipo en la categoría de Asturias y va a ser algo que genere un gran ambiente en la ciudad, algo que se notará a nivel económico. Hay equipos que mueven mucha masa social y eso, tanto a bares como hoteles, le va a venir muy bien a todo el mundo", apunta

Marco Suárez acaba de terminar su primer año en Primera Federación tras recalar en Unionistas procedente del filial del Oviedo. "El resultado es muy favorable, tienen las cosas muy de cara y encima van a tener a toda la ciudad volcada. Hay que rematar la faena", señala el guardameta, que destaca el color blanquiazul que tienen estos días las calles. "La gente tiene muchísimas ganas de que todo vaya bien. Al final la Primera Federación es una categoría muy bonita, te vienen equipos con infraestructuras profesionales y jugadores de mucho nivel, la diferencia con Segunda Federación es grande", indica el portero, que además guarda una gran relación con Osky de su etapa en las categorías inferiores azules. "No he hablado con él estos días, pero le deseo toda la suerte del mundo. Tiene todo mi apoyo y estoy seguro que lo va a conseguir", desea.

Berto González, con el Amorebieta / B. G.

Berto González está en estos momentos en Grecia, de vacaciones tras una campaña complicada con el Amorebieta. Eso sí, a pesar de la distancia, estará pendiente de lo que vaya a pasar en el Suárez Puerta. "Al Avilés lo sigo siempre. Es el equipo donde yo me inicié, y al que le guardo cariño, así que estoy siempre pendiente. Cuando puedo me acerco al campo a ver los partidos, como la eliminatoria pasada, que se me puso la piel de gallina con el ambiente que había. Además, tengo varios excompañeros, incluso buenos amigos en él", indica al extremo, que ve a los blanquiazules "sólidos y con las cosas claras". "El resultado de la ida ha sido muy bueno y seguro que en la vuelta harán otro gran partido para conseguir el objetivo", vaticina el avilesino, que cree que "el ascenso supondría un gran revulsivo para la ciudad". "Veo muy buena conexión entre equipo y afición y creo que desde dentro del club se están haciendo las cosas bien para conseguir el objetivo del ascenso", señala el futbolista que apunta que la promoción supondría "un buen aliciente para el club, los jugadores y la comarca".