Descubre a los pequeños grandes héroes del Suárez Puerta: "De mayores queremos jugar en el primer equipo"

El Real Avilés es mucho más que sus jugadores y sus victorias. Detrás del equipo hay un mundo de ilusión que late con fuerza en cada partido. Están los aficionados, la prensa... y también ellos: los recogepelotas. En este caso, los alevines del club, todos de 11 años, que viven su particular sueño en el Suárez Puerta cada vez que los de Rozada saltan al campo. Nueve de estos jóvenes futbolistas ocupan con orgullo ese rol durante los partidos, incluidos, por supuesto, los del play-off.

Guillermo Cuesta, con el brazo escayolado. | MARIO CANTELI

La mayoría lleva ya dos años formando parte de las categorías inferiores... y haciendo de recogepelotas. Aunque hay excepciones, como Onill Cruscabellas, que apenas lleva un mes y ya se atreve a pronosticar un 2-0 a favor del Avilés para mañana ante el Rayo Majadahonda.

Julián Escalante López cuenta que se apuntó a ser recogepelotas "porque quería ver a los jugadores de cerca". Entre sus ídolos, tiene claro a quién admira más: Osky, que además presume de ser su primo. También menciona con una sonrisa a Mecerreyes, "que es hermano de mi profesora". Julián no duda ni un segundo al asegurar que el Avilés va a ascender.

Edgar Díaz, por su parte, se atreve con un resultado: 1-0. Sería suficiente, con el 0-2 de la ida, para cumplir su gran sueño: saltar al campo y celebrarlo con sus ídolos. Para Edgar, ser del Avilés es una pasión. Y tiene claro qué quiere de mayor: "Jugar en el primer equipo".

Samuel Grijeras Chicón confiesa que lo que más le gusta de ser recogepelotas es "ver a los jugadores", aunque a veces les toque estar en la portería contraria. Y cuando el Avilés marca en su lado del campo, la emoción se desborda. "Nos falta muy poco para saltar al campo y celebrarlo", recuerda, como aquel partido en casa frente al Antoniano.

Guille Cuesta llegó a viajar a Majadahonda para ver al equipo. Y aunque tiene un brazo escayolado por "nada, un balonazo", lo lleva con humor y no pierde un ápice de emoción: "Lo importante es el partido de mañana... y que ascendamos".

Lucas Moreno, uno de los porteros del equipo alevín, eligió esa posición por decisión propia. Y lo tiene clarísimo: "Este equipo acabará en Primera Federación". Si lo logran, promete que se bañará en la fuente de su colegio. Su sitio favorito como recogepelotas es el banquillo visitante, donde "se siente la presión". Aunque no se deja intimidar: se atreve a pronosticar un 4-0 para el Avilés en el próximo partido. "En el partido, no en el global", aclara entre risas.

Álvaro Grijeras Chicón no juega en el equipo, pero forma parte de los recogepelotas. "Me gusta estar con los jugadores", cuenta. Y no descarta ponerse las botas algún día: "si sube el equipo, igual me meto a jugar".

Santiago Vidal también lo vive de cerca. Le gusta "aprender" desde el césped y no duda en contar que ha estado muy cerca de Nico, uno de los jugadores a los que más admira.

Mecereyes, Osky, Santamaría… son los nombres que más goles les han hecho gritar desde la banda. Y ellos los han visto todos a ras de césped, con una sonrisa de oreja a oreja.

Pablo Martínez Sánchez lleva tres años en las categorías inferiores. Su jugador favorito es Kevin Bautista y lo que más le gusta es estar en el banquillo local: "Ahí estoy con el entrenador y los jugadores, ahí estoy bien", dice. Aunque de momento, no se atreve a dar consejos a Rozada. "Eso ya no", responde entre risas.

Si el Avilés asciende, no faltarán las promesas. Algunos aseguran que se cortarían el pelo, otros se bañarían en una fuente. Hay quien incluso vacila con teñirse el pelo de blanco. Lo que está claro es que lo celebrarían con toda la intensidad del mundo. Porque pocos –solo ellos nueve– tienen el privilegio de vivir un posible ascenso desde dentro, desde el mismo Suárez Puerta. Y eso, no tiene precio.