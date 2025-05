Javi Rozada, técnico del Avilés, antes de la gran final por el ascenso: "Vamos a sufrir como perros, debemos tener respeto máximo"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, no quiere que nadie se confíe de cara a la final por el ascenso ante el Rayo Majadahonda. Los blanquiazules tienen dos tantos de ventaja para hacerse con el ascenso, pero el técnico insistió en que "vamos a sufrir como perros". "Espero que el campo nos lleve en volandas", deseó el ovetense, que cree que el posible ascenso puede ser "bueno para todos los equipos de Asturias".

Aislarse de la presión. "El equipo está mentalizado y sabe de sobra el partido que vamos a jugar. Intentamos aislarnos del exterior, pero al final todo el mundo tiene redes sociales. Hay cosas que no te gustan, ves ciertos comentarios o cosas que desvirtúan un poco el partido. No me gusta, no por mi vestuario, que es maduro, pero sí por la gente que pueda venir, esto no va a ser una fiesta. El Rayo Majadahonda estaba hace cinco o seis años jugando en el Wanda Metropolitano, mientras que aquí venían 150 personas al campo. Tenemos que ser consecuentes y saber el partido que tenemos, contra quién jugamos y lo que nos jugamos. Nuestro respeto por el rival es máximo. El Avilés ha pasado años muy difíciles como para que ahora, que es la vez que más cercana de conseguir un ascenso, nos confundamos. Vamos a sufrir como perros. Confío muchísimo en la gente, pero les pido que vengan a animar al equipo desde el calentamiento, para llevarnos en volandas. Va a haber momentos muy difíciles".

Cómo está viviendo esta semana. "He intentado aislarme yo también. No hablo mucho del tema con los más cercanos, aunque evidentemente están ilusionados, Es un objetivo chulo, tanto para el club como para la ciudad, la propiedad y los trabajadores es importante, pero intento hablar poco de ello".

La preparación de la final. "Igual que todos, pensando en que vamos a hacer y dónde trataremos de hacer daño. No deja de ser un partido más, nosotros preparamos todos los encuentros al máximo y este no será menos. Estamos con ilusión y confianza y, sobre todo, con responsabilidad".

Todo Asturias pendiente del Avilés. "Para el fútbol asturiano tener un equipo en Primera Federación es bueno. Yo estoy como entrenador del Avilés y puedo conseguir el ascenso, pero aquí hay un gran trabajo detrás de todo el fútbol asturiano. Por aquí han pasado muchísimos entrenadores antes de mí que han contribuido a llegar a esta situación. Si no se hubiese ascendido a Segunda Federación, si Cañedo no hubiese hecho soñar a la afición… No tendríamos el ambiente que tenemos ahora y la unión con la afición, que estaba dormida. Esto es un trabajo de muchos años que nosotros nos vamos a aprovechar. Esta región siempre ha dado buenos jugadores y entrenadores, si subimos va a ser bueno para todos los equipos de Asturias".

Las bajas. "Josín está descartado, no va a llegar. Sigue con su problema en el tobillo y desgraciadamente no va a poder estar, aunque lo ha intentado por todos los medios. Kevin Bautista está bien, el otro día no entrenó más por precaución que por otra cosa, e Isi también. Todavía no hemos decidido si sale como titular o lo sacaremos en el segundo tiempo. El once que salga va a ir a por el partido desde el minuto uno".

Recibir un gol temprano. "No es algo que se trabaje, son situaciones de juego y hay que estar preparados para todo. Somos conscientes de que en una final pueden pasar muchas cosas, en una final del play-off y es un escenario que puede pasar, pero tratamos de focalizarnos en otras cosas. Tenemos que saber en qué hacer hincapié para que no nos metan gol y es en lo que nos hemos centrado esta semana".

El Rayo Majadahonda. "Es un buen equipo, con jugadores muy dinámicos, jóvenes y con hambre. Nos van a poner las cosas difíciles. Estamos responsabilizamos y con el máximo respeto, nos esperamos un rival sin complejos que venga a atacarnos, a tratar de hacernos daño. Tenemos que estar bien para frenar ese volumen de juego".

El ambiente en la final. "Espero que el campo que nos lleve en volandas. Siempre quise venir al Avilés, porque me gustaba el club, es el tercer equipo de Asturias. Estos días te das cuentas de todo el sentimiento que hay en la ciudad. El otro día, al acabar el partido, vi familias, parejas, padres e hijos con la camiseta del Avilés, sintiendo a su equipo, y para mí es lo más bonito del mundo. Vamos a matar por darles una alegría y por llevar al Avilés a donde se merece. Quiero que mañana, cuando acabe el partido, la afición esté orgullosa de todo lo que hemos hecho esta temporada, de lo que han hecho estos jugadores. Nos han apoyado mucho, sobre todo en los momentos difíciles, y estoy seguro que el otro día en Majadahonda sin ellos no hubiésemos ganado por 0-2".