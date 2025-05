El Judo Club Avilés monta una exposición por su 25º aniversario

El Judo Club Avilés cumple un cuarto de siglo y lo celebra con una exposición que recorre sus principales logros, momentos históricos y rostros protagonistas desde su fundación en el año 2000. La muestra, ubicada en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés, estará abierta al público hasta el 7 de junio y cuenta con doce paneles temáticos, vitrinas con objetos simbólicos, material audiovisual y un fuerte componente emocional.

"No ha sido tarea fácil condensar todo lo que ha pasado en estos 25 años", explica Carlos Fernández, director técnico del club, quien ha querido tener un detalle con LA NUEVA ESPAÑA, guardando uno de los espacios de la exposición dedicado a este diario. El club ha querido reconocer el papel de los medios en su historia, destacando la importancia de que los logros sean contados y compartidos. "Nosotros siempre hemos considerado fundamental su papel, porque lo que no se cuenta, no existe", apuntó Fernández. "La hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA nos ha servido para recordar muchos de nuestros hitos. No podíamos mostrarlo todo, pero algunos de ellos están en la exposición, así que nuestro agradecimiento al diario", cuenta.

La exposición repasa desde los éxitos en las ligas nacionales masculina y femenina hasta las iniciativas de inclusión, pasando por medallas en campeonatos de España, la histórica participación de Raúl Fernández en los Juegos Paralímpicos de Atenas o la evolución del torneo Villa de Avilés, que ha situado a la ciudad como referente nacional del judo. La muestra también recoge momentos personales y emotivos: el primer entrenamiento en el año 2000 o la primera competición en Lugo.