Los veteranos del Avilés manejan la fórmula para cerrar el ascenso: tener cabeza y no dar el resultado por definitivo

Tener cabeza y no dar el resultado por definitivo. Para cinco de los veteranos del Avilés, ahí va a estar la clave para cerrar el ascenso mañana ante el Rayo Majadahonda. Emiliano, Blas, Tati, Joaquín Alonso y Coloma saben lo que son partidos calientes, de máxima tensión, y los cinco coinciden que la mentalidad con la que salgan los blanquiazules va a determinar el futuro de la final por el ascenso. "El 0-2 es engañoso, tienen que salir a ganar sí o sí", confirman los exfutbolistas, que tienen en la cabeza lo que se sufrió en el duelo ante el Antoniano, donde la eliminatoria se decidió en la prórroga. Menos Joaquín, actual delegado que tiene que estar en el banquillo, el resto estará en las gradas del Suárez Puerta animando para que la ciudad esté, el año que viene, en Primera Federación.

"El resultado de la ida es muy bueno, pero hay que salir pensando que tenemos que ganar", opina Coloma, miembro del equipo que consiguió el ascenso, en la 89-90, a Segunda División, que destaca el mérito que tiene el 0-2 de la ida, pero cree que "hay que salir a morder desde el principio". "En los primeros minutos hay que morder, es cuando más hay que estar concentrados y atentos. Ellos saldrán muy fuertes, a nosotros nos puede venir bien para cazarles a la contra", apunta el que fue centrocampista, que le pide a los jugadores "cabeza". Joaquín, por su parte, también da importancia a los primeros minutos, donde "es clave que no se te adelanten, porque empiezan a entrar las dudas y el nerviosismo". El legendario delantero recuerda la pasada eliminatoria ante el Antoniano, cuando el equipo encajó el primer tanto tras una parte llena de dudas. "El resultado es bueno, pero hay que cerrarlo", matiza. El exariete cree que, si los blanquiazules se pueden adelantar, la balanza va a caer de su lago. "Sería un golpe de autoridad".

Emiliano es el más veterano de la reunión. Es positivo de cara al futuro del Avilés. "Hay que tener el suficiente empaque para afrontar el partido", señala el avilesino, que destaca el ambiente que se vive en la ciudad durante estos días. "Avilés tiene potencial para esto y para más. Es una ciudad de fútbol y, como hace dos años, eso se nota entre la gente", indica.

"Tengo mucha confianza en este equipo, pero hay que salir al partido con mentalidad ganadora. En la primera media hora no tiene que pasar nada", subraya Blas, que cree que los jugadores "tienen que poner los cinco sentidos en la tarea para poder sacarla adelante". "En la ciudad faltaba que alguien encendiese la mecha, y ahora se está logrando. Avilés se vuelca siempre y estos días se está viendo. Ahora solo falta que se ponga la guinda sobre el césped", analiza.

Al que más le preocupa el colchón del 0-2 es a Tati. "Les pido que no caigan en la complacencia y que no traten de especular, porque puede haber una sorpresa". "Hay que ponerse en el campo con la actitud necesaria, sabiendo que no hay nada hecho. Ellos saldrán a por la victoria desde el primer minuto, porque no tienen nada que perder, por lo que puede haber contras que se deben aprovechar", comenta el exjugador blanquiazul, que coincide con sus compañeros en que "un tanto a favor puede hacer que ellos bajen los brazos". "Los futbolistas no están acostumbrados a jugar con esta presión, hay que saber gestionarlo, pero confío en que el entrenador haya hecho hincapié en ello durante la semana", indica Tati.

Los cinco estarán en el Suárez Puerta mañana y esperan que, tras el encuentro, se puedan ver para festejar el ascenso. Ahora solo queda que los protagonistas cumplan en su cita con la historia.