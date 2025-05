El Avilés cierra su gran gesta: los blanquiazules golean al Majadahonda y son nuevo equipo de Primera Federación (4-0)

La historia de esta temporada merecía terminar así, con un ascenso. Ha sido un año inexplicable, parecía que todo pasaba alrededor del Suárez Puerta. Pero este relato tenía que tener un final feliz. De ello se encargaron Javi Cueto, con un doblete, e Isi Ros, con una exhibición. Ambos lideraron a un Avilés que dio el do de pecho para que nadie dudase que es equipo de Primera Federación. Ante un público entregado, con una ciudad volcada, los blanquiazules remacharon su hazaña y ahora toca festejar. El objetivo está cumplido.

Arrancó el Avilés sin titubeos, sin dejarse amedrentar. El Rayo Majadahonda saltó con ganas al Suárez Puerta, consciente de que si hubiese metido un tanto en los primeros minutos el miedo podía entrar en las piernas de los jugadores del Avilés. Fueron inteligentes los blanquiazules, sin cometer errores ni pérdidas tontas que pudiesen dejar un recoveco en su zaga. En esos momentos emergió Babin, que con su veteranía y su dominio del juego aéreo tembló los ánimos de sus compañeros.

No estaba teniendo su mejor temporada, pero Isi Ros es de esos jugadores que, cuando la pelota que, saca su mejor versión. No hay mejor prueba de ello que la exhibición que dio hoy. Estaba eléctrico a la hora de presionar y guardando muy bien su posición, pero cuando marcó la diferencia fue a la hora de desplegar su velocidad. Primero fue Santamaría el que galopó para aprovechar los espacios que dejaban los madrileños a la espalda, pero fue el murciano el que elevó ese peligro a la máxima potencia. Aprovechando un error tras un córner para el Rayo Majadahonda, el murciano se desgañitó a la hora de robar la pelota. Condujo la pelota y, dejando atrás a todo el mundo, no pecó de egoísta. Javi Cueto le seguía por el centro, en mejor posición, por lo que el extremo le cedió la pelota para que el asturiano, con un recorte donde puso en vilo a toda la grada, rematase a placer. Quedaba un mundo, pero el ascenso ya estaba prácticamente cerrado.

Avilés 4 0 Rayo Majadahonda 1-0, min. 21: Javi Cueto. 2-0, min. 33: Javi Cueto. 3-0, min. 68: Davo Fernández. 4-0, min. 72: Davo Fernández. Alineación Avilés Álvaro Fernández (2);

Soler (2), Babin (2), Julio Rodríguez (2), Viti (2);

Isi Ros (3), Kevin Bautista (2), Gete (2), Alarcón (2);

Javi Cueto (3), Santamaría (2) CAMBIOS Davo Fernández (3) por Isi Ros, min. 60. Natalio (1) por Santamaría, min. 70. Mecerreyes (1) por Kevin Bautista, min. 79. Nico Fernández (1) por Alarcón, min. 80. Callís (1) por Soler, min. 80. Alineación Rayo Majadahonda Adrián Fernández (1);

Emi (1), Arribas (1), Dani Ramos (1), Expósito (1);

Kevin Manzano (1), Ato (1), Diego Núñez (1), Hugo Esteban (1);

Guti (1), Simeone (1) CAMBIOS Berzal (1) por Hugo Esteban, min. 62. Bilal (1) por Simeone, min. 62. Adalberto (1) por Kevin Manzano, min. 74. Salama (1) por Emi, min. 74. Sáiz Villares (Comité balear) Amonestó a los visitantes Ato, Simeone y Diego Núñez. Suárez Puerta. 8.500 espectadores

Isi Ros, que para la ocasión lucía un tinte blanquiazul en el pelo, se encargó de hacer que, aquellos que aún tenían nervios, se pudiesen tranquilizar. Habían pasado diez minutos del primer tanto cuando el murciano atacó a Emi, lateral derecho rival, y se lució. Gracias a su velocidad consiguió realizar un autopase vertiginoso, superando a su adversario, para posteriormente, volver a decidir a las mil maravillas y darla al punto de penalti, donde esperaba Javi Cueto. El Avilés estaba ya en Primera Federación.

Mara Villamuza

EN IMÁGENES: La final por el ascenso entre Avilés y Rayo Majadahonda vivida en el Suárez Puerta /

Pudo aumentar el Avilés antes del descanso, pero se dejó los goles para hacer entretenida la segunda mitad. Salió Isi Ros, con ovación incluida, y entró Davo Fernández, que también quería dejar su muesca en la historia del club. Primero fue tras un gran centro de Soler desde la derecha. El mierense, solo en el segundo palo, remachó la acción con facilidad para poner el 3-0 a favor. Minutos después, tras los aplausos a Natalio en su entrada al terreno de juego, el extremo volvió a mojar, dejando totalmente encarrilada la eliminatoria.

El Avilés se merecía un partido así, un final así, y tras mucho pelearlo lo ha conseguido. La ciudad se volcó con su club, protagonizando una entrada histórica en el Suárez Puerta, y los futbolistas protagonizaron una goleada de las que se tardan en olvidar. Avilés tiene la fiesta que andaba años buscando. Ahora, a celebrar el ascenso.