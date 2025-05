Rozada da pistas sobre su futuro y habla del ascenso: “Vine a Avilés porque sabía que esto podía pasar”

Emocionado, rodeado de su cuerpo técnico y ante la presencia, entre otros, de su padre. Javi Rozada, entrenador del Avilés, valoró el ascenso en una larga intervención en la sala de prensa del Suárez Puerta. El técnico agradeció el apoyo de la afición, recordó la capacidad del equipo para superar un año “duro” y dejó su futuro en manos de una próxima conversación con el presidente. “No me quiero estancar”, deslizó sobre el deseo de seguir creciendo junto al Avilés.

Su cuerpo técnico. “Lo primero que sale es, junto a los que tengo detrás (cuerpo técnico), agradecerles todo. Son muy buenos profesionales y personas. Han sido clave. Sin ellos hubiera sido imposible. Hemos hecho un grupo fantástico para seguir dando pasos hacia el fútbol profesional”.

Resultado. “Ha sido un año muy duro. Llegué el año pasado, aposté en una situación que no era fácil. Tenía mucho que perder. Soy valiente y confío en mí mismo. Siendo felicidad por la gente, por el club, por la propiedad, por la afición, por la ciudad. Siento que el trabajo está bien hecho. Asturias era la única región sin un equipo en Primera RFEF. Es un orgullo”.

Ascenso. “Llevaba tiempo fuera de casa. Se me hizo largo. No encontraba mi sitio. Venía de entrenar al Oviedo y al Racing. Creo que conmigo no se fue justo como entrenador. Había hecho méritos para estar en el fútbol profesional. Lo pasé mal. Sufrí. Hay que caer y levantarse. Tardé, pero me levanté. A seguir”.

Avilés. “Es un sitio potente. Por eso vine. Sabía que esto podía pasar. Es una ciudad de fútbol, con mucha masa social. Como entrenador siempre quieres el máximo. Soy una persona ambiciosa. Hay que seguir. Esto no para. Si el proyecto va hacia arriba, vamos todos de la mano. No me quiero estancar”.

Afición. “Gracias. La eliminatoria se gana con los mil que nos apoyaron en Majadahonda. Nos hicieron poder llevar el partido a contextos nuestros. No les engañé. Les dije que este club iba al fútbol profesional. Me gustó el sentimiento, vi parejas, niños… Ese sentimiento de permanencia es lo máximo”.

Dura. “Temporada más dura con mucha diferencia. Me han arropado (cuerpo técnico). Especialmente Miguel. Fue el que más tiró de mí”.

Dedicatoria. “Me acuerdo de mi padre y mi hermano. Son los que más lo sufren. Son los que están todos los días ahí. Mi padre lo pasa mal durante los partidos. Me alegra darles una alegría. Se lo merecen. Ha sido un día fantástico. Ha venido toda la familia. Contento”.

Secreto. “Hemos hecho un play-off bastante bueno. La clave de esto fue el planteamiento ante el Antoniano. Les sorprendimos”.

Celebración. “Será una noche largo. No quería saber nada de la celebración (preparada en la fuente). Haré lo que me digan. Lo celebraré con los jugadores. Es un equipo que lo ha pasado mal. Sombrerazo porque han formado un grupo humano muy bueno. Han creído en el mensaje. Se merecen este ascenso”.

Futuro. “Tengo contrato, pero hay que sentarme con el presidente. Soy feliz aquí, pero tenemos que sentarnos. Hay que hablar muchas cosas porque no ha sido fácil”.