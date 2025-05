El Telecable, un campeón aplastante: golea al Raxoi (1-7) y conquista su quinto título de Liga

A lo campeón, con un exhibición de juego y goles, conquistó el Telecable Gijón su quinta OK Liga. Que el conjunto de La Calzada iba a ganar la competición en la pista del colista Raxoi estaba cantado, después de que las gijonesas derribaran la resistencia del Palau y el Vila-Sana en las jornadas precedentes y teniendo en cuenta la diferencia de nivel entre los primeros y los últimos clasificados del torneo de la regularidad. Pero hay formas y formas de ganar, y la del Telecable este sábado fue magnífica: marcó nada más empezar, sentenció antes del final del primer tiempo y disfrutó e hizo disfrutar con su juego en el segundo. Al final, una goleada sin contemplaciones y otro título para el club asturiano, el primero desde que Natasha Lee cambió los patines por la dirección técnica. Ahora toca recargar pronto las pilas para optar el próximo fin de semana al último título de la temporada, la Copa de la Reina.

No se había disputado ni el primer minuto del partido cuando Nuria Almeida aprovechó una de las primeras aproximaciones visitantes a la portería local para marcar el cero a uno. Pocas dudas había antes del partido y casi ninguna quedó después de ese tempranero tanto del Telecable, pero lo cierto es que las de Santiago aguantaron bien los primeros minutos, robando bastantes bolas y amenazando con alguna contra. Conscientes de que no debían dar lugar a la sorpresa, las de Tasha dieron una vuelta más de tuerca, elevaron su presión defensiva y maniataron por completo al Raxoi. La bola empezaba a estar constantemente en los sticks asturianos y los goles solamente eran cuestión de tiempo. Una acción combinada entre las dos Saras, Roces y Lolo, terminó en el cero a dos, obra de la última. El anuncio de su retirada fue un acicate y se gustó durante el partido.

El partido estaba encarrilado y Lee dio paso a las rotaciones, hasta el fondo de su banquillo. Entraron Ainara Anido, Ana Catarina, Judith Cobián y Candela Gayo, y en la segunda parte también la segunda portera, Vicky Novo. Fue Ainara la que, en plena intensificación de la presión del Telecable, logró el tercero. Los últimos minutos de la primera parte fueron un anuncio de lo que iba a ser la segunda: un ejercicio de lucimiento de las jugadoras visitantes, que intentaban pases complicados y acciones individuales.

Pero antes, a poco de reanudarse el juego, el Telecable dio dos bofetadas más. El cuarto, un golazo de Sara Roces tras una bonita combinación con su tocaya Lolo. En la siguiente jugada fue Marta Piquero la que encontró portería.

Lo único que quedaba por saber era a cuánto iba a ascender el marcador final, y el equipo asturiano logró dos goles más. El sexto, un regalo de Ana Catarina, verdadera dueña y señora de la pista en cuanto hizo su entrada en ella, que filtró un pase justo delante de la portería que remató Ainara, adelantándose a su marcadora. El séptimo, obra de la propia portuguesa en acción individual. Para que hubiera alguna alegría en ambos bandos, Uxía Pereira conectó un buen remate que supuso el tanto del honor del Raxoi. Quedaban todavía once minutos y opciones hubo de que cayera algún tanto más, pero el marcador no se movió. El Telecable celebró a lo grande el título con las decenas de fieles que le acompañaron a conquistar su quinta OK Liga.