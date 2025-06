Luis Arturo, entrenador del Lealtad, tras el empate con el Sporting Atlético: "El empate es un resultado justo"

"En líneas generales el empate es justo". Luis Arturo, entrenador del Lealtad, asumió el resultado como un reflejo de la igualdad vista sobre el campo. "En la segunda parte nosotros tuvimos un larguero y tuvimos situaciones de mucho peligro. La capacidad que tiene mi equipo para reaccionar y para superar las situaciones adversas es brutal. Estamos en el mes de junio y hemos metido al Sporting Atlético en su campo durante media hora, acosando la portería rival", destacó el técnico negrillo".

"La sensación que dábamos es que íbamos a meter gol, es que iba a llegar, no sé de qué manera, pero iba a llegar", comentó Luis Arturo sobre el paso adelante del Lealtad tras el descanso. "El empate nos da muchísima vida. Tenemos que ir a Mareo con la idea de llegar los últimos 20 minutos con vida. Estoy muy feliz y muy orgulloso de los chavales", afirmó el preparador del cuadro de Villaviciosa. El entrenador del Lealtad no ocultó que tendrán que asumir el partido de vuelta con numerosas bajas. A las ya conocidas se une la de Amandi, expulsado ante el Sporting Atlético. "Ahora tenemos catorce disponibles para el partido de Mareo, pero somos súper competitivos, tenemos una fuerza ahora mismo increíble y creo que vamos a ponerle en muchos aprietos al Sporting allí". En cuanto al rival, confesó que "vimos un punto de debilidad al Sporting en la segunda parte que en la primera parte no hubo. Hay que estudiar muy bien el partido de hoy (por ayer), ver también los jugadores que vamos a tener disponibles y acertar. Creo que va a pasar, sinceramente, por llegar esos últimos veinte minutos en Mareo con opciones porque ahí nosotros, no sé por qué, porque tampoco tiene mucha explicación, pero somos mejores que los rivales".

Ese empuje final del Lealtad es uno de los puntos destacados por Samuel Baños, tras el encuentro. Luis Arturo quiere aprovecharlo. Esto es como cuando la ves venir, dices que me va a venir, que me va a venir y te viene. Tenemos un equipo fuerte a nivel de grupo. Esto, hace tres meses, era impensable", concluyó.