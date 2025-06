Samuel Baños, entrenador del Sporting Atlético, tras empatar con el Lealtad: "No fuimos capaces de matar el partido"

"Teníamos el partido...". Samu Baños, entrenador del Sporting Atlético, lamentó que la victoria ante el Lealtad se escapara en los últimos minutos víctima de una situación que sabían podía pasar. "Sabíamos del empuje final del Lealtad y estuvimos un pelín atrás, porque nos metieron también. Este equipo viene de una inercia muy positiva, creen, tienen fe y este campo es difícil. La eliminatoria queda completamente abierta para Mareo", asumió el rojiblanco.

"Ya sabíamos que iba a ser muy difícil cerrar aquí la eliminatoria y estamos confiados de que vamos a competir en la vuelta", continuó Samu sobre el rendimiento de un Sporting Atlético de más a menos. No hubiera firmado este resultado de inicio. "Nosotros queríamos ganar, igual que me imagino ellos. De haberlo conseguido estaríamos un pasito más cerca de la siguiente ronda, pero estamos casi en el mismo punto", explicó. En ese sentido, Samu insistió en que "hay que confiar, hay que tener claro lo que nos trajo hasta aquí. Y no veo por qué este equipo no va a ser capaz de dar el siguiente paso. Tengo plena confianza en los chavales".

En cuanto a las claves para la vuelta, el entrenador del Sporting Atlético insistió en que "vemos que ellos tienen empuje. Nos faltó tener un poco más el balón en la segunda parte. Había posibilidades, no fuimos capaces y hubiéramos matado el partido seguramente. No acertamos en las llegadas que tuvimos en la segunda parte. Es energía. Ellos tienen ahora la confianza de haber remontado, de estar en este punto con vida, con mucha vida. Y va a ser clave controlar también un poco las emociones del jaleo de última hora, de controlar los nervios, de que no pasen cosas que no tengamos controladas". Samu aplaudió el gran gol hecho por Amadou: "Ojalá que lo siga haciendo así y se desarrolle como todos pensamos que puede hacerlo". Por último, lamentó la lesión de Carlos Hernández, que dejó al equipo con diez al tener que retirarse en los últimos minutos con todos los cambios hechos. "Se le salió el hombro, ya no es la primera vez y veremos cómo evoluciona la semana", concluyó Samu.