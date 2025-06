La confesión del padre de Javi Rozada, entrenador del Avilés: "Estoy muy orgulloso de Javi"

"Estoy muy emocionado, no me esperaba que hubiese tanto entusiasmo en la ciudad", reconoció ayer Isidro Fernández Rozada, padre de Javi Rozada, entrenador del Avilés. El histórico político no se quiso perder la celebración blanquiazul y, tras estar el pasado sábado en el césped del Suárez Puerta, quiso arropar a su hijo en la recepción en el Ayuntamiento, donde también pudo encontrarse con una veterana amiga de la política, Mariví Monteserín.

"Estoy muy orgulloso de él, está haciendo que vibre Avilés y ojalá pueda seguir haciéndolo en el futuro, porque esta ciudad se lo merece", señaló el exsenador, quien destaca que el técnico "es muy exigente, un gran profesional y, aunque a veces genere un poco de controversia y riñamos un poco, tiene un gran corazón". Sobre todo lo vivido durante estos días en Avilés, ya sea con las 8.500 personas de la final del ascenso como con el recibimiento de ayer, Fernández Rozada puso en valor la unión entre "el club y los aficionados". "El pueblo de Avilés vive muy intensamente a su equipo, y tanto la plantilla como el cuerpo técnico han sabido encarnar ese sentimiento. Es algo que emociona a cualquiera", apuntó el asturiano, "verdaderamente emocionado" por todo lo que está generando el Avilés durante los últimos días. "No paro de ver a esta masa de aficionados cantando, saltado, y es algo que no se ve en muchos sitios. Estoy muy satisfecho de haber podido venir y disfrutarlo con Javi", sentenció.